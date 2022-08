Grundlage zerstört

Strom nur für Wichtiges verbrauchen; Leserforum 3. August

Es ist schon perfide, wenn die Bremser der Energiewende sich hinstellen und die erneuerbaren Energien für das jetzige Energiedesaster verantwortlich machen. Wäre die Energiewende nicht von den „Ewiggestrigen“ (AfD, FDP und große Teile der Union) ausgebremst worden, stünden wir jetzt wesentlich besser da. Immerhin sorgen Sonne und Wind derzeit dafür, dass die Börsenstrompreise in Deutschland nur ein Drittel so hoch wie in Frankreich sind.

Und die Franzosen, die angesichts des Desasters mit ihren AKWs (mehr als die Hälfte der „so zuverlässigen“ Kraftwerke steht derzeit still) unter akuter Strom-Not leiden, sind froh, aus Deutschland mit relativ günstigem Strom aus erneuerbaren Energien versorgt zu werden. Herr Weiss stellt die abstruse These auf, die Natur hätte Kohle, Öl und Gas erzeugt, damit wir sie verbrennen können. Und uns damit (CO2, Klimawandel) die zukünftige Lebensgrundlage zerstören.

Toni Bals

Walpertskirchen