Haarsträubend

Markus Thiel: „Wir warten auf ein Signal“; Interview mit Katrin Habenschaden; Kultur 31. März

Die selbstgefällige Darstellung von Frau Habenschaden zur Situation der Spielstätten in München ist haarsträubend. Die rot-grüne Stadtregierung und Friends kämpfen schon seit vielen Jahren gegen den Konzertsaal, um den Freistaat zu zwingen, sich an den Kosten für den Gasteig zu beteiligen. Die Stadtregierung übernimmt sich seit Jahren mit dem Gasteig. Die Kostendeckelung der Sanierung ist lächerlich in Anbetracht der Preisentwicklung. Dann sollte man gleich sagen, dass es nicht geht. Da kommt es wieder gelegen, den schwarzen Peter an die Staatsregierung zu geben. Die hat sich leider mit dem Werksviertel für die schlechteste Lösung entschieden. Es wäre von Anfang an gut gewesen, wenn sich Stadt und Staat verständigt hätten. Das wäre möglich gewesen, wenn die Stadt nicht ausschließlich den Gasteig im Sinn gehabt hätte und die Kulturstadt München als Ganzes gesehen hätte.

Peter Heim

München