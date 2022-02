Haie der Immo-Branche

Teilen

Erbschaftsteuer; Leserforum 3. Februar

Es ist eine große Abzocke unseres Staates beim Eigentum der Hausbesitzer. Seit Jahren kennen die Preise nur eine Richtung, und zwar nach oben wobei die Freibeträge (400 000 €) und Zeiträume (10 Jahre) viel zu niedrig bzw. zu lang sind. Hier wäre eine Anpassung der Beträge auf das doppelte (mindestens) der obigen genannten dringend nötig. Aber der Staat denkt nicht im geringsten daran hier was zu ändern, weis er doch das es ihm in den kommenden Jahren zig Milliarden in die Kassen spült. Ob sich das die Übernehmer/Erben leisten können oder verkaufen müssen, um die Steuer zu bezahlen, ist ihnen egal. Von den Gebühren für Notar, Rechtsanwalt, Grundbuchamt etc. ganz abgesehen. Denn die Haie der Immo-Branche warten schon, und die bezahlen alles. Private Haus und Grundbesitzer haben leider keine Lobby Vertreter in der hohen Politik um hier Einfluss zu nehmen.

Leider vermisse ich auch hier, die Haus- und Grundbesitzer Vereine mit ihren tausenden von Mitgliedern, um mit ihren Anwälten hier Druck auf die Regierungen auszuüben und eine Änderung herbeizuführen. Scheinbar null Interesse. Warum? Alles, was in der Familie vererbt wird, sollte automatisch steuerfrei sein.

Schreibt an den Bundestagsabgeordneten eures Wählkreises, an die Staatsregierung und bombardiert sie mit diesem Fragen! Ich werde sie ab jetzt, mit Fragen löchern. Macht Ihr das auch! Nur so können wir was ändern.

Anton Ziller

Hohenlinden

Warum wird der Erhalt von Unternehmensvermögen gegenüber Immobilienvermögen bei der Erbschaftsteuer (bis hin zur totalen Steuerfreiheit) besser gestellt, wenn das Unternehmen nicht veräußert und der Erhalt von Arbeitsplätzen gewährleistet wird. Auch Immobilienbesitzer kommen – wie Unternehmer – ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zum Erhalt von Immobilien im urbanen Kontext (Gepflegtes Erscheinungsbild in Städten und Gemeinden) und ihren Mietern für bezahlbaren Wohnraum nach. Vermieter sollten daher in Bezug auf die Erbschaftsteuer genauso gestellt werden, wie Unternehmer. Diese Ungleichbehandlung muss beseitigt werden. Schreiben Sie Ihren Vertretern im Bundestag und machen auf diesen Missstand aufmerksam. Legen Sie gegen Erbschaftsteuerbescheide (Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz) Einspruch ein und klagen Sie gegebenenfalls. Machen Sie als Vermieter auch Ihren Mietern verständlich, dass letztendlich der Mieter finanziell zur Kasse gebeten wird und der Leidtragende ist.

Axel K. Schwindling

Steuerberater, Brunnthal

Mein Gefühlsbarometer schwankt zwischen Wut und Ohnmacht! Es kann doch nicht sein, dass keiner der Politiker inzwischen bemerkt hat, in welch exorbitante Höhen mittlerweile sich die Immobilien und Grundstückspreise entwickelt haben. Aber nach dem Motto: „Immer schön Stille halten und sich die Finger nicht verbrennen“ wird nicht viel verändert werden. Wir haben unser Haus unter unsäglichen Mühen hochgezogen. Kein Vergnügen, kein Friseur, nichts haben wir uns geleistet, jede Mark zweimal umgedreht und jede Nebentätigkeit angenommen, um unser Ziel zu erreichen. Und dann kann das mühsam erworbene Haus nicht weiter vererbt werden, weil die Erbschaftssteuer nicht zu stemmen ist. Die Baulöwen warten schon! Da ist etwas oberfaul. Dieses System gehört angepasst, zwingend auf neuer Beine gestellt und dies nicht erst in 20 Jahren. Die Erbschaftssteuer ist in keiner Weise mehr zeitgemäß, sie stinkt zum Himmel.

Karolina Bornschlegl

Anzing