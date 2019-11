Pro und Contra Homöopathie

Leserbriefe

Andreas Beez: „Wer heilt, hat Recht; München 9./10. November; Impfpflicht unverantwortlich; Leserforum 16. November; Die Voraussetzungen sind praxisfern;Leserforum 19. November; Alternativmedizinische Methode; Leserforum 20. November

Sehr verdienstvoll ist die in jeder Richtung offene Berichterstattung des Münchner Merkur zum Thema Homöopathie, da hier auch wunderbare Ärzte wie Herr Dr. Martin Marianowicz und Herr Dr. Werner Burgmayer, Peißenberg, zu Wort kamen. Die Verurteilung der Homöopathie kommt doch daher, dass viele Ärzte nicht die genügende Fähigkeit für diese über 200 Jahre alte und sehr erfolgreiche Heilarbeit haben und zudem die Homöopathie auf Dauer weitaus weniger Geld einbringt. Daher wird sie in Indien auch gepflegt.

Den Ewiggestrigen, die als einziges Argument den sogenannten „Placebo-Effekt“ (die Selbstheilung des Körpers) anführen, sei gesagt, dass Babys, kleine Kinder und Tiere bestens auf Homöopathie ansprechen und noch mehr: Ich verwende in meinem Garten – viele Rosen und Tomaten – auch nur noch homöopathische Mittel mit bestem Erfolg. Das ist wirksamster Umweltschutz, hilft den Insekten zu überleben und widerspricht eklatant dem Brief von Herrn Jürgen Brendel. Ausgezeichnet auch der Brief von Herrn Peter Hammer, der auf die Impfgefahren durch Nerven- und Zellgifte, besonders Aluminium, hinweist. Wenn die Impfung so wirksam ist, wie behauptet, dann können einige Umgeimpfte doch gar keinen Schaden anrichten – ganz im Gegensatz zu den Giften!

Andrea von Beaulieu

Marconnay

Petershausen

Jetzt haben die vielen Pro-Homöopathie-Leserbriefschreiber es doch geschafft! Bei all den abstrusen „Argumentationen“ für Homöopathie (sowie den Impfgegner-Ergüssen) in den letzten Merkur-Ausgaben habe ich mich zurückgehalten. Aber Ihre Kritik, Herr Ruland, an der Studienkritik, ist nun wirklich unsinnig. Es geht gerade nicht um einen Betrag von bis zu 400 000 Euro für Maßnahmen zur Reduzierung der Resistenzentwicklung bei pathogenen Keimen (dafür wäre auch ein höherer Betrag vertretbar, wenn sinnvoll/effektiv), sondern darum, dass mit dieser Studie das Geld für absolut sinn- und wirkungslose Maßnahmen verschleudert wird; Geld, das weit sinnvoller für Hygienemaßnahmen, Vermeidung falscher Antibiotika-Gaben, ihre inkorrekte Verwendung eingesetzt werden kann.

Offenbar halten Sie und Ihre Mitstreiter sich für kompetenter als die medizinischen Fachgremien von Spanien, Frankreich, Großbritannien, Australien, die allesamt die Homöopathie als „ohne spezifische Wirksamkeit bei irgendeiner Indikation“ aus den vergütbaren (Gesundheits-)Leistungen gestrichen haben. Zudem widerspricht die Gabe von Homöopathika als „Ergänzung“ oder „Begleitung“ einer „schulmedizinischen Behandlung“ wesentlichen Vorschriften des Gründers S. Hahnemann. Danach ist die gleichzeitige Gabe von > 1 Arznei verboten („unerlaubt“, Organon, 6. Auflage, § 273).

Klaus Erler

Weilheim