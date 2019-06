Leserbriefe

Andreas Heimann, Rudolf Ogiermann: Die schrägen Nachrichten des ZDF;Medien 6. Juni

Ihre Lobhudeleien für die „heute show“ kann ich nicht verstehen. Der kostenlosen Werbung in der „heute show“ haben es zwei Satiriker zu verdanken, dass sie nun bei der letzten Europawahl ins Parlament nach Brüssel gewählt wurden. Außer dass sie nun circa 10 000 Euro einschieben, was werden sie dort für den deutschen Bürger tun? Vielleicht informieren Sie später die Leser über die Erfolge dieser Satiriker und Ihren Einsatz für den Bürger. Diese kostenlose Werbung in der „heute show“ verstößt meines Erachtens gegen die Chancengleichheit. Andere Kandidaten kleinerer Parteien hatten nicht diese kostenlose Werbung im Fernsehen. Bitte erklären Sie mir, warum dies erlaubt ist?

Marie Frank

München