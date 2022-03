Hilfe für die Ukraine

Herbert Lindinger und Anna Müller: Angebot an russische Soldaten; Leserforum 16. März

Ich finde die Hilfe für die Ukraine und unser Engagement vollkommen in Ordnung. Was mich in der ganzen Angelegenheit zwischenzeitlich stört, und hierüber bräuchten sicher viele Menschen in unserem Land Aufklärung, warum schreit jeder nur Deutschland muss mehr tun. Auch heute bei der Rede im Bundestag durch den ukrainischen Präsidenten, hat er wieder gefordert „Deutschland muss mehr Tun“. Was tut eigentlich der Rest der Europäischen Union, also Frankreich, Spanien, Italien usw., hat bei der Hilfe die Einigkeit Europas aufgehört.

Manfred Bock

Ottobrunn

Wie verlogen und heuchlerisch ist unsere Gesellschaft. Ich bin nun bald 63 Jahre alt und ich kann mich nicht erinnern, dass es bis dato ein Jahr gab, in dem kein Krieg war! Aber da war es wahrscheinlich meist wurscht weil weit weg, zum Beispiel Jemen. Ich finde es unerträglich und schlimm, was in der Ukraine geschieht, und es sollte sofort ein Ende geben. Nur die Realität sieht eben anders aus, nur dafür sollten wir uns alle an der Nase packen. Aber mal ehrlich will ich, wollen wir uns, von Despoten, Tyrannen, Irren und Verbrechern unsere westliche Lebensart zerstören lassen. Es werden schon wieder Veranstaltungen abgesagt, man darf sich nicht mehr des Lebens freuen, laut lachen und Spaß haben. Die Veranstaltung kann man doch laufen lassen, vielleicht wäre es ja denkbar den Erlös der Veranstaltungen für die Ukraine zu spenden. Als wäre die letzten 60 Jahre nichts gewesen. Es ist diskriminierend, andere Völker sind anscheinend nichts oder weniger Wert. Alle Menschen sind gleich sorry. Also hören wir bitte auf mit der Heuchlerei.

Günther Schwenkmeier

Herrsching

Dieser Krieg fordert auch bisher unbeachtete Opfer. Zwei erschreckende Medienberichte berichten über die Situation von ukrainischen Leihmüttern und die bestellten Babys. So berichtet The Guardian (online 10.3.2022), dass Leihmütter von den Agenturen angehalten wurden, ihr Kind abtreiben zu lassen. Andere erleiden aufgrund der dramatischen Kriegssituation Fehlgeburten. Wer sich in den zerbombten Häusern und Spitälern um die medizinische Versorgung dieser jungen Frau kümmert, fragt niemand. Die Frauen haben nun nicht einmal einen Anspruch auf Bezahlung oder Entschädigung, denn diese erfolgt durch die Agenturen erst, wenn ein gesundes Baby abgeliefert wird, wie es der Vertrag vorsieht. Jährlich werden 2.000 bis 2.500 Kinder von ukrainischen Frauen gegen Bezahlung für Dritte ausgetragen, 90 Prozent sind von ausländischen Paaren bestellt. Seit Beginn des Krieges fokussieren sich Medien auf Wunscheltern, die um die Sicherheit ihrer Säuglinge am Kriegsschauplatz besorgt sind. Das Schicksal der ukrainischen Leihmütter interessiert hingegen niemanden.

Christiane Lambrecht

Die Idee von Herrn Lindinger, russischen Soldaten ihre Teilnahme am Ukraine-Krieg quasi „abzukaufen“, klingt - vorausgesetzt, sie ist nicht satirisch gemeint -, tatsächlich interessant, aber nur auf den ersten Blick. Dass damit wieder einmal versucht würde, ein Problem vermeintlich mit Geld aus der Welt zu schaffen, sei lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt. Aber abgesehen davon ist die Frage doch, würden sich russische Soldaten mit einer noch so attraktiven Summe X in ein Land seiner Wahl absetzen, ihre Familien zurücklassen und sie damit der geballten Willkür des Regimes in ihrer Heimat aussetzen? Oder glaubt jemand, sie könnten sie nachholen oder gar mitnehmen? Von ihrem eigenen Schicksal als Deserteure ganz zu schweigen. Wie weit Russlands Arm reicht, um „Staatsfeinde“ auszuschalten, dürfte inzwischen bekannt sein. Leider ist der Gedanke - falls ernst gemeint - nicht zu Ende gedacht. Wer sich mit der Ideologie des Marxismus-Leninismus beschäftigt hat, weiß, dass nach dieser Lehre die Entwicklung der Menschheitsgeschichte nach dem Kapitalismus übergangsweise in den Sozialismus und dann zwingend in den allein selig machenden Kommunismus übergehen MUSS. Putin ist ein Kind dieser Ideologie und hält den Untergang der Sowjetunion nach eigener Aussage für die „größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. In leicht unterschiedlichem Wortlaut wird ihm auch der Spruch in den Mund gelegt, wer die Sowjetunion nicht vermisse, habe kein Herz, wer sie nicht wiederhaben wolle, habe keinen Verstand. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er glaubt, die Geschichte sei mit dem Zusammenbruch des Ostblocks „falsch abgebogen“ und habe sich von der vorgezeichneten Entwicklung entfernt bzw. vom Westen „korrumpieren“ lassen, sodass er es für seine Mission hält, diejenigen „seiner“ ehemaligen Länder, die auch auf diesem Weg sind, zu „retten“, selbst durch einen sinnlosen, grausamen Krieg, um den „historischen Fehler“ durch den Aufbau eines neuen, ähnlichen Staatsgebildes zu „korrigieren“. Dass alle Menschen einfach nur in Frieden, Freiheit, guter Nachbarschaft und gerne auch in ein bisschen Wohlstand leben wollen, und zwar nach ihren eigenen Vorstellungen, ist im Marxismus-Leninismus nicht vorgesehen, jedenfalls in dieser Form nicht für das gemeine Volk. Bleibt die berechtigte Frage: Warum erst nach 30 Jahren? Dazu ein Lenin-Wort, ebenfalls in unterschiedlichen sprachlichen Bildern überliefert: Sie (der Westen) werden uns den Strick abkaufen, an dem wir sie aufhängen werden. Schauen wir uns an, wie abhängig wir uns über die Jahre von Russland gemacht haben. Dazu braucht es Zeit und Geduld, um Vertrauen aufzubauen. Vielleicht könnten, falls noch nicht erfolglos geschehen, diese Überlegungen einen Versuch wert sein, um Herrn Putin aus seinem Realitätsverlust herauszuholen und von seinem Irrweg abzubringen.

Rotraud Oechsler

Miesbach





Offener Brief

Sehr geehrter Herr Präsident Selenskyj, ich danke Ihnen für Ihre heutige Rede vor dem Deutschen Bundestag und dem deutschen Volk. Ja, Sie haben völlig Recht, es gibt eine riesige Mauer zwischen der freien westlichen Welt, zu der auch die Ukraine gehört, und dem totalitären Russland. Wir haben nicht gehandelt, als wir die Aggression Russlands gegen Georgien im Jahr 2008, die Annexion der Krim am 21. März 2014, und einen verdeckten Krieg in Donezk und Lugansk von April bis Juli 2014 erlebten. Putin tat dies mit der „Erlaubnis“ seines Föderationsrates vom 1. März 2014, „bis zur Normalisierung der sozio-politischen Lage in diesem Land (der Ukraine)“.

Ist es nicht das, was Goebbels in seiner Rede am 18. Februar 1943 tat, als er das deutsche Volk fragte: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Sie schrien: „Ja, wir wollen den totalen Krieg“. Warum gab es seit Georgien im Jahr 2008 keinen Politiker, der sein historisches Gedächtnis nutzte, um vor den Vorgängen in Russland zu warnen? Stattdessen hat Deutschland die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland weiter ausgebaut. Wir haben uns dafür entschieden, von russischem Gas über North Stream 1 abhängig zu sein, dessen erste Leitung im Mai 2011 und die zweite Leitung im Oktober 2012 in Betrieb genommen wurde. Mehrheitseigner ist der russische Staatskonzern Gazprom, der über die Nord Stream AG operiert. Wir haben das getan, obwohl wir bereits 2008 in Georgien gesehen haben, wozu Russland fähig ist. Bei der Invasion in Georgien starben 13 000 Menschen. Wer hat sich um diese Menschen gekümmert? Sicherlich nicht unsere Politiker, sie hatten nur das Wohl unserer Wirtschaft im Sinn und vielleicht auch ihre Wiederwahl.

66 % des russischen Gases wird durch die Ukraine geleitet und ermöglicht es ihnen, eine Provision von der EU zu kassieren. Mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wird die Ukraine mehr und mehr von dieser Einnahmequelle abgeschnitten. Ist es nicht an der Zeit, aufzuwachen und Nord Stream 1 und die ukrainische Gasleitung zu stoppen? Wir können der Ukraine problemlos Geld geben, um den Verlust der Provision zu kompensieren.

Was wird mit unserer Wirtschaft geschehen? Ja, die Preise werden steigen, bestimmte Industriezweige werden stillgelegt, Menschen werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber was ist das für ein Preis, verglichen mit dem Preis, den die Ukrainer zahlen müssen? Die Ukrainer fliehen zu Millionen aus ihrem Land und lassen alles zurück, ihre Ehemänner, Söhne, ältere Menschen, schwangere Mütter und alle anderen. Jeden Tag werden sie getötet und führen ein Leben wie die Ukrainer, als die Nazis am 22. Juni 1941 in ihr Land einmarschierten und 8 Millionen Ukrainer töteten.

Sehr geehrter Herr Präsident, Sie haben völlig Recht, Deutschland hat eine historische Verantwortung, Ihrem Volk zu helfen. Während des Naziregimes zwischen 1933 und 1945 haben wir Gas eingesetzt, um Millionen von Juden, Sinti und Roma und andere Opfer des Naziterrors zu töten.

Jetzt benutzen wir Gas für unser Überleben und unsere Bequemlichkeit und lassen zu, dass der hitler-ähnliche Diktator Putin dem ukrainischen Volk, das antut, was unsere Vätergeneration in der Vergangenheit getan hat. Wecken Sie die deutschen Politiker auf und stoppen Sie die Tötungsgas-Linien. Wir werden überleben, unsere Wirtschaft wird leiden, wir werden vielleicht sogar frieren und es wird viele Menschen treffen, die hier in Deutschland ohnehin schon kaum überleben.

Unser Staat hat genug Ressourcen, um das zu bewältigen und Millionen von Menschen zu helfen, die arbeitslos werden. Wenigstens überleben wir alle und diese armen Menschen, die es am härtesten trifft! Die Ukrainer werden jeden Tag getötet, auch wenn Sie es leid sind, sich die Bilder des Grauens anzusehen, schauen Sie tief in Ihr Herz und fragen Sie sich, was Sie bereit sind, für diese Menschen zu tun, die unter einem hitler-ähnlichen Diktator Putin leiden! Tun Sie das, was Sie sich wünschen, dass die Menschen für Sie tun würden, wenn Ihr Leben und das Leben Ihrer Lieben und aller Menschen wie in der Ukraine in Gefahr wäre.

Dieser Wahnsinnige Putin wäre sogar in der Lage, Deutschland anzugreifen und dann wären wir in der gleichen Situation wie unsere ukrainischen Brüder und Schwestern. Ich schreibe das alles, weil ich diese Mauer ständig gesehen habe – ich bin 1947 geboren – und vor allem, als ich vor etwa fünf Jahren gebeten wurde, an der Nationalen Medizinischen Universität Charkiw zu arbeiten. Um ehrlich zu sein, hatte ich Angst, dorthin zu gehen und so nahe an der russischen Grenze zu sein. Ich arbeite dort seit einigen Jahren als Professor und unterrichte Studenten und Ärzte. Ich habe Freunde, Bekannte und Kollegen gefunden, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ich bin in der glücklichen Lage, ein Unterstützungssystem und Mittel zu haben, um 16 Ukrainern hier in München Unterkunft zu geben. Ich verstehe nicht, warum Ukrainer, die den Münchner Hauptbahnhof erreichen, auf dem nackten Boden schlafen müssen, vor allem Kinder, und keinen Platz haben, wo sie hingehen können. Öffnen Sie die Turnhallen der Schulen für die Ukrainer, alle Nachbarn werden bereit sein, Matratzen, etwas zu trinken und zu essen zur Verfügung zu stellen. Die örtliche Regierung ist bereit, aber es geht so langsam, vielleicht wegen all der bürokratischen Hürden, die in diesem Land, das Regeln und Gesetze hat, offensichtlich genommen werden müssen, selbst wenn man auf die Toilette gehen will.

Sehr geehrter Herr Präsident, ich würde persönlich in die Ukraine gehen und den Verwundeten und Kranken als Arzt helfen, aber ich bin 74 Jahre alt und habe nicht mehr die Kraft, die ich hatte, als ich in jungen Jahren in der Notfallmedizin arbeitete und Menschen von der Straße rettete und so Leben rettete. Ich danke Ihnen für Ihre intensiven Bemühungen, das Bewusstsein aller Menschen auf der Welt zu schärfen. Für mich sind Sie ein wahrer Held und eine Inspiration!

Prof. Dr. Wolfgang Bauermeister

München

Deutschland Kharkiv Nationale Medizinische Universität, Ukraine