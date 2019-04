Bedeutung der Religion

Leserbriefe

Julius Müller-Meiningen: Heikle Debatten in derKarwoche; Politik 15. April

Religionsgemeinschaften sind sehr aufwendig. Bisher kann ihr Nutzen für die Entwicklung von Gesellschaften nicht ermittelt werden. Vielleicht hilft ein weltweiter Vergleich bei der Beantwortung der Nutzenfrage. China wurde vor 2500 Jahren von Philosophen (Konfuzius, Laotse u.a.) geprägt, die den Glauben an ein Leben nach dem Tod oder ein höheres Wesen verneinen. In China haben Religionen bis heute keine Bedeutung. In China ist bereits vor deutlich mehr als 1000 Jahren eine Hochkultur entstanden. China ist auch heute sehr erfolgreich. In Indien ist der Hinduismus eine uralte Religion, die schon vor mehr als 1000 Jahren eine Hochkultur entstehen ließ. Viele Länder wurden von den abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) geprägt. Es sind viele Hochkulturen entstanden. In Schwarzafrika gibt es viele Naturreligionen. In Schwarzafrika ist bis heute keine Hochkultur entstanden. Der Islam ist heute weltweit belastet, das Christentum ist auch nicht kritikfrei. Es dürfte schwierig sein, die Notwendigkeit von Religionen für eine Gesellschaft nutzenmässig zu begründen. Da fast alle Religionslehrer und Wissenschaftler übereinstimmend sagen: „Es gibt keinen Beweis, dass es einen Gott gibt, es gibt aber auch keinen Beweis, dass es ihn nicht gibt“, sollten alle Religionen im Privatbereich verbleiben. Die Trennung von Staat und Kirche war politisch der richtige Schritt, wenn auch noch nicht weltweit vollzogen.

Dieter Lewig

Holzkirchen