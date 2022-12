Hohe Vermögen zahlen weiterhin kaum oder keine Erbschaftsteuer

Karl Haschke: Klassenpolitik?; Leserforum 17./18. Dezember

Sehr geehrter Herr Haschke ihr Vergleich im Leserbrief ist realitätsfremd. Private Immobilien werden in der Regel an die nächste Generation vererbt. Der Hausbesitzer oder Erbe hat von seinem Wertzuwachs absolut nichts solange er seine Immobilie nicht verkauft, nur die Steuern steigen. Ein Immobilienverkauf von privater Hand erfolgt meist nur, wenn ein Notfall eintritt. Scheidung, Auflösung einer Erbengemeinschaft, Rückgriff des Sozialamtes bei Bedürftigkeit oder wenn die Kosten für die Instandhaltung, energetische Sanierung oder für die Erbschaftsteuer nicht mehr zu schultern sind.

Vom Hausbau bis zur Weitergabe an die nächste Generation unterliegt der Hausbesitzer einer Mehrzahl von Steuern. Zudem wurde eine Immobilie mit bereits versteuerten Einkommen gebaut oder gekauft. Das derzeitige Erbschaftsteuerrecht ist seit Jahren verfassungswidrig und mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar, der Vollzug wurde jedoch durch das Bundesfinanzministerium ausgesetzt. Hohe Vermögen zahlen weiterhin kaum oder keine Erbschaftssteuer. Hier macht sich der Einfluss von Geld auf die Politik bemerkbar. Daran hat auch ihre Partei nichts geändert. Besteuert wird vornehmlich der Mittelstand. Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Material und Lohnkosten sind nicht zu beeinflussen. Um Mieten wieder bezahlbar zu machen sollte Haus und Grundbesitz überhaupt nicht besteuert werden. Deutschland hat eine geringe Eigenheimquote. Der private Mietwohnungsbau wird einen gewaltigen Rückschlag mit einer Erhöhung der Erbschaftsteuer erleiden, die Mieten werden steigen. Immobilen werden zunehmend an Großinvestoren und große Unternehmen übergehen. Die richtige und sozial gerechte Lösung wäre deshalb die komplette Abschaffung der Erbschaftsteuer.

Rudolf Gallinger

Weilheim

Der Genosse Karl Haschke vergleicht in seinem Beitrag zur Erbschaftsteuer Äpfel mit Birnen. Im aufgeführten Beispiel will der zugezogene Ingenieur eine Erhöhung des Freibetrages, weil er mehr verdient. Ja und, wenn er von seinem Arbeitgeber mehr Gehalt erhält ist es auch in der Lage eine entsprechend höhere Einkommensteuer zu zahlen. Er bekommt und gibt davon einen Teil dem Staat. Bei der Vererbung von Immobilien kommt eben kein Geld, sondern allein Vermögen in Bewegung. Die Erben haben dafür eine Steuer zu entrichten. Wenn diese aber die Zahlungsfähigkeit der Erben überfrachtet sind diese gezwungen ein jahrelang zum Besitz der Familie gehörendes Eigentum an Fremde zu verkaufen. Deshalb ist eine permanente Erhöhung der Freibeträge für Erben unbedingt erforderlich, damit Eigentum im Privatbesitz bleiben kann. Offensichtlich hat da der rote Stadtrat in Olching eine andere Meinung.

Helmut Schmidt

Baldham