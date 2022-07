Homunkulus der Ausgleichsmandate

Andreas Weber: Verhältnis- oder Mehrheitswahlrecht?; Leserforum 5. Juli

Bis zum Jahr 2009 fand ein Ausgleich für Überhangmandate im Deutschen Bundestag nicht statt. Sie waren die Belohnung für eine Partei, wenn sie im demokratischen Wettstreit an der Basis mehr Direktmandate geholt hat, als ihr nach den Zweitstimmen zugestanden wären. Es ist inzwischen kaum noch bekannt, dass es die wiederholt Unheil stiftenden Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe gewesen sind, die an der jetzigen Aufblähung des Deutschen Bundestages ein gerüttelt Maß an Verantwortung tragen, indem sie nach Wahlprüfungsbeschwerden im Jahr 2008 die Überhangmandate in der bisherigen Form beanstandet hatten. Das Ergebnis war der Homunkulus der Ausgleichsmandate 2012. Die Trennung in Erst- und Zweitstimme wurde zur Bundestagswahl 1953 eingeführt - damals wie heute gab es sechs Bundestagsfraktionen und vier bzw. zwei fraktionslose Abgeordnete, sodass die vom Leserbriefschreiber aufgestellte Behauptung, die Kombination aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht (Direktmandate) könne nur funktionieren, wenn es wie früher zwei große Parteien gäbe, so nicht stimmt. Eine einfache Lösung böte das sogenannte Grabenwahlsystem; demzufolge würde die Hälfte des Parlaments durch Direktmandate besetzt, die Zusammensetzung der anderen Hälfte würde durch das Verhältniswahlrecht ermittelt. Zwischen beiden Hälften wird nichts ausgeglichen - es besteht ein „Graben“. Auf die undemokratische 5-Prozent-Hürde könnte man dann getrost verzichten, weil die Direktmandate einer Zersplitterung des Bundestags Vorbeugen würden. Doch dazu wird es nicht kommen, weil die derzeitigen Verfechter einer Wahlrechtsreform unter dem Deckmantel der Herstellung demokratischer Verhältnisse vor allem ein Hauptziel verfolgen, nämlich der Union im Allgemeinen und der CSU im Besonderen zu schaden.

Markus Frauenreuther

München