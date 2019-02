Kalkulierbares Risiko?

Leserbrief

Ein Tribunal für IS-Kämpfer; Leserforum 20. Februar

Warum so viele junge Frauen und Männer das Land, in dem sie aufgewachsen sind, verlassen haben, um in den sogenannten Dschihad zu ziehen, hat wohl mehrerlei Gründe. Da geht es eher um Verblendung, Akzeptanz und hauptsächlich um blauäugige Dummheit. Jetzt, da ihr heiliger Krieg ganz offensichtlich gescheitert ist, möchte man gerne wieder in die geordneten Verhältnisse zurück, die man zuvor verteufelt hat. Diese Möchtegern-Muslime sind vielleicht verblendet und dumm, aber so dumm nun auch wieder nicht, dass sie ihren Pass weggeworfen hätten. Nach derzeitiger Gesetzeslage wird wohl unser Staat diese ehemaligen Terroristen und deren Unterstützer wieder aufnehmen müssen. Das ist zwar für einen normal denkenden Menschen erst mal nicht nachzuvollziehen, aber es ist richtig. Ein Staat der stark und stabil ist wird seine eigenen Gesetze nicht beugen oder gar brechen. Ein starker und stabiler Staat muss aber auch Flagge zeigen und eine offensichtliche Gesetzeslücke schließen.

Er hat die Verpflichtung seine Bürger vor Gesindel zu schützen. Innenminister Seehofer zeigt nun wieder einmal mehr als erster Flagge, er möchte die Rückkehrer nur wieder ins Land lassen, wenn sie kein unkalkulierbares Risiko darstellen.

Niemand kann sagen was für Unheil die einzelnen Heimkehrer angerichtet haben, vielleicht haben sie auch gar kein Unheil angerichtet aber wer soll das beurteilen können? Wenn man diese Leute wieder nach Deutschland einreisen lässt, dann sollte man sie erst mal als Asylbewerber behandeln und zwar solange, bis zweifelsfrei geklärt ist, ob sie was verbrochen haben oder nicht.

Josef Reischl

Schwabhausen