Ist Impfpflicht für Pflegende angemessen?

Stimmen zum Impfen; Leserforum 10. Februar

Herr Dr. Söder hat erkannt, dass es wenig sinnvoll ist, impfunwilligen Pflegekräften die Arbeit in ihrem eh schon so ausgedünnten Berufszweig zu verunmöglichen. Das hat folgenden Grund: Mittlerweile wissen wir, dass alle Geimpften, ob geboostert oder nicht, die volle Virenlast übertragen können, ohne selbst zu erkranken oder etwas zu bemerken. Das ist fast gefährlicher, als wenn ein Ungeimpfter alle AHA-Regeln befolgt und somit Feiern und Kontakte eher meidet.

Durch eine zweijährige Panikmache seitens des RKI und der Regierungen sind die meisten Menschen erfolgreich ins Mauseloch geklatscht und in einer Angst- und Abwehrspirale gefangen. Es wäre wirklich gut und erlösend, die harmlosere Omikron-Variante zu nutzen, um zumindest für Frühjahr und Sommer die Corona-Maßnahmen bis auf Masken in den Geschäften aufzuheben. Allerdings würde ich empfehlen, ab August alle Urlaubsrückkehrer inklusive ihrer Kinder noch am Flughafen beziehungsweise an der Grenze oder am Bahnhof mit einem (PCR-)Test zu empfangen und gegebenenfalls sofort in Quarantäne zu schicken. Überdies sollten Erntehelfer aus dem Osten stets nur mit frischem PCR-Test einreisen und arbeiten dürfen. Falls sich im September wieder ein Anstieg der Corona-Fälle zeigt, bitte diesmal rechtzeitig bremsen, indem sofort Großveranstaltungen abgesagt, Zuschauer in Stadien dezimiert und Clubs und Bars geschlossen werden.

Yvonne Kettemann

Rottach-Egern

Dass Herr Söder die Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht übernehmen will, kann man zweigeteilt sehen. Die Argumentation, dass dann eine Kündigungswelle auf uns zukommt, ist nicht nachvollziehbar. Wer gibt schon seinen Beruf auf mit all den sozialen Nebengeräuschen wie Zusatzrenten, festen Arbeitsplätzen, um dann beim Discounter Regale einzuräumen? Das kann mir keiner erzählen, dass das an einer Spritze hängen soll. Aber die beiden Angstmacher Tierarzt Wieler und sein Boss Karl Lauterbach ergötzen sich ja offensichtlich an den täglichen Horrorzahlen. Hört endlich auf, uns ständig täglich mit diesen Zahlen zu konfrontieren, einmal im Monat mit durchschnittlicher Zahl genügt. Ich bin dagegen, einzelne Berufsgruppen mit einem Impfzwang zu belegen – entweder alle oder keiner, dafür sollten sich die Ministerpräsidenten einsetzen. All das Gelaber nach jeder Konferenz kann keiner mehr hören, zumal dann jeder doch macht, was er will. Übrigens: Ich bin durchgeimpft und kann das jedem nur empfehlen, sonst hört die ganze Angelegenheit nie auf.

Hans Winkler

Eitting

Zurek irritiert über Söder; München 9. Februar

In dem Beitrag kommt ganz deutlich heraus, wie seltsam, irrational und unüberlegt die Begründung für eine Impfpflicht für Personal in (Alten-) Heimen und Kliniken ist. Gesundheitsminister Lauterbach und auch Frau Zurek, die nur unüberlegt das nachplappert, führen immer wieder die vulnerablen Gruppen an und meinen, die alten ungeimpften Heimbewohner und auch sonstige ungeimpfte Personen in Kliniken besonders schützen zu müssen.

In ihren Argumenten für die Impfpflicht für das Personal, das diese „vulnerablen“ Gruppen pflegen und betreuen muss, heißt es dann, dass eine Impfung meistens vor schwerem Verlauf und Tod schützt. Was hat das bitte in diesem Zusammenhang mit den Pflegenden zu tun – das betrifft doch die, die gepflegt oder betreut werden müssen! Die müssen geimpft werden. Wenn nach jetzt über einem Jahr mit zur Verfügung stehenden Impfstoffen immer noch Mitglieder der vulnerablen Gruppen ungeimpft sind, so ist das doch deren Willen.

Eine Impfpflicht für das Personal bringt doch da überhaupt nichts. Da soll, wie inzwischen üblich, eine kleine Minderheit, die sich nicht selbst schützen will, geschützt werden, indem man andere zu einer Impfung zwingen will. Die wenigen Ungeimpften, die sich begründbar nicht impfen lassen können und betreut werden müssen, können doch sicherlich von jetzt schon sowieso geimpftem Personal versorgt werden.

Dr. Helmut Steinle

München