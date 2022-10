Jesus folgen

Herta von Schmidsfeld-Petzold: Ist das so unverständlich?; Leserforum 5. Oktober

Ich bin vier Jahre älter als Frau v. Schmidsfeld-Petzold, war auch Hitlerjugendführer, mit 15 Jahren Soldat und mein Vater Bürgermeister eines großen Dorfs und SA-Führer. Alles belastende Dinge und ich könnte noch aus direkter Verwandtschaft noch mehr hinzufügen. Unsere Nachbarn waren Juden. Ja, es war merkwürdig: Mein Vater hat sie in Schutz genommen. Ein Sohn der Juden wurde der Hitlerjungendführer, seine Schwester BDM-Führerin. Der Sohn hat sogar seine Mutter einen Meineid zu schwören gezwungen: Er sei Arier und so wurde er Soldat und ist 1944 in Italien als Fallschirmjäger gefallen.

Allerdings meinte mein Vater, als er von Kriegsgefangenschaft zurückkam: Ich habe einem Verbrecher gedient. Und das bekannte er öffentlich wiederholt. Was war’s eigentlich, dass man alles in Ordnung vorher fand? „Mein Kampf“, dieses Verbrecherbuch von Hitler wurde jedem Brautpaar geschenkt, aber gelassen wurde es nicht. Die Bibel war ein Judenbuch, aber man kannte sie nicht, weil das Urteil des Nazis jeden hinderte. Heute kann es nur genauso gehen, wenn wir sie nicht lesen und Jesus folgen!

Helmut Kiesel

Pastor i. R., Bad Tölz