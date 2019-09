Um sich schlagend

Leserbriefe

Johnson rennt die Zeit davon; Politik 6. September

Here comes the – nein, nicht the sun –, sondern the clown! Und zwar nicht als Spaßmacher für die Kleinen und manchmal mehr oder weniger tiefsinniger Philosoph für die Großen, nein, als blindwütig um sich schlagender, noch nicht einmal vom Volk gewählter Premierminister, der seinem Land, das sich rühmt, die älteste Demokratie zu sein, einen Ausstieg aus der EU aufzwingen möchte, von dem absehbar klar ist, dass er zu nichts Gutem führen kann.

Wie definiert dieser Mann Demokratie, wenn er das Parlament in einen „Zwangsurlaub“ schicken will, Abgeordnete aus seiner Tory-Fraktion wirft, die sich gegen einen No Deal-Brexit stellen, schon wieder jemand seinen Ministerposten aus Protest verlässt und befürchtet werden muss, dass er sich über ein Gesetz gegen den No Deal-Brexit hinwegsetzen wird? Wenn er dafür angeklagt und ins Gefängnis geschickt werden kann, wie der ehemalige Generalstaatsanwalt Greeve sagt, dann hoffentlich mit anschließender Sicherheitsverwahrung – zumindest so lange, bis der Brexit in einer für alle Beteiligten möglichst verträglichen Art und Weise vollzogen oder rückgängig gemacht ist. Und Boris Johnson muss auch nicht „tot im Graben liegen“, sein Freund im Geiste und wohl Vorbild Donald Trump gewährt ihm sicher Asyl, falls er es in einem solchen Land dann nicht mehr aushält.

Rotraud Oechsler

Miesbach