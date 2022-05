Käme nach Kapitulation auch Frieden?

Wolf-Rüdiger Moritz: „Putin ist ein gefährlicher Narzisst – aber kein Psychopath“; Gastbeitrag; Im Blickpunkt 12. Mai

Sehr geehrter Herr Mailinger, mit der Aussage, jede militärische Stärkung der Ukraine führt zu einer Eskalation auf russischer Seite, habe ich nicht gemeint, es sollte keine Waffenlieferungen an die Ukraine geben. Die Ukraine muss sich verteidigen können und braucht daher diese Unterstützung. Ob die damit verbundenen anhaltenden Kämpfe plus weiterer Raketenangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine eine Eskalation darstellen, kann man sicher unterschiedlich interpretieren.

In dem zentralen Punkt, dass möglichst schnell ein Waffenstillstand ausgehandelt werden muss, damit das Blutvergießen beendet wird, bin ich völlig Ihrer Meinung. Ein schneller Weg dahin führt meines Erachtens aber nur über Geheimverhandlungen mit einem erfahrenen Vermittler. Angesicht der stattfindenden Propagandaschlacht bergen veröffentlichte Lösungsvorschläge immer das Risiko des Gesichtsverlusts. Das ist für eine schnelle Lösung kontraproduktiv.

Wolf-Rüdiger Moritz

Lenggries

Es schon verwunderlich, dass plötzlich so viele Pazifisten aufgetaucht sind, oder sind es nur noch mehr Verschwörungstheoretiker? Ich glaube, für mich sind es nur naive Ahnungslose. Glauben diese Leute wirklich, dass, wenn die Ukraine kapituliert, dann Frieden eintritt? Wenn ja, dann leben sie tatsächlich in einer Disneyland-Traumwelt. Putins Armee würde erst das ganze Land besetzen, und dann würde er seine sadistischen Spezialeinheiten aus ihren Käfig lassen und das Land noch von den echten Ukrainer säubern.

Und dann steht er vor Polens Grenzen. Darüber wäre Polen bestimmt nicht erfreut, da sie ja nur schlechte Erfahrungen mit Russland gemacht haben – vor allem wurden sie von Hitler und Stalin verraten. Mir fällt ein passendes Zitat zu dieser pazifistischen Bewegung ein, das Albert Einstein zugeschrieben wird: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Walter Oechslein

Unterhaching