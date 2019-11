Heiliger Pinocchio

Leserbriefe

Schweinepest in China verteuert deutsche Schnitzel; Wirtschaft 31. Oktober/1. November

Das Wüten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in China verteuert inzwischen auch das Schweineschnitzel hierzulande. Ein Ausweg wäre der Griff zum Kalbsschnitzel. Während für ein 25-Kilo-Ferkel etwa 80 Euro zu bezahlen sind, bekommt man ein 65-Kilo-Kalb aus der Restriktionszone zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit bereits für etwa 50 Euro. Dieses willkürlich ausgerufene Sperrgebiet hat den Kälberhandel in Südwest-Bayern zum Erliegen gebracht, und trotz bereits fast 100 000 negativ getesteten Kälbern hält Herr Minister Glauber von den Freien Wählern unbekümmert daran fest. Ich schlage deswegen den heiligen Pinocchio als Schutzpatron für das bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzministerium vor, und das Einlösen aller Wahlversprechen von Herrn Glauber findet dann einmal jährlich, am Patronatstag des Heiligen am 30. Februar statt.

Johann Zacherl

Moorenweis