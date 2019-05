Den Armen helfen

Leserbriefe

Corinna Binzer: Ehrenwerte Retter der Tafel(runde); München 15. Mai

Es ist zwar schön und gut, wenn Menschen und Firmen aller Gruppierungen Spenden für die „Tafeln" aller Art zur Verfügung stellen, aber ich möchte hier folgendes anmerken: Muss sich da die Frau Ministerin Kaniber persönlich einmischen – man könnte es auch „hervortun" nennen – und einen Wettstreit um die besten fünf Tafeln ausrufen? Ich sehe dahinter nur – verzeihen Sie bitte – eine nicht notwendige Wahlpropaganda für eine der Parteien. Hat man es in gewissen Parteien schon so weit gebracht, dass man mit der Not unserer Ärmsten auf Stimmenfang gehen muss, um wieder gewählt werden zu können? Wir

vom Tröpferlbad helfen immer dann, wenn die Not am größten ist und schenken den armen Kindern eine Wurstsemmel und auch etwas zum Trinken und auch etwas anderes (zum Beispiel Zeit und Aufmerksamkeit), ohne dass wir gleich einen Wettbewerb gewinnen möchten, sondern einfach um den Mädchen und Jungs zu helfen. So geht Hilfe, Frau Ministerin Kaniber! Damit könnte man mit den Wahlhilfen des Staates den Ärmsten der Armen am besten helfen, aber leider kommt diese tatsächliche Hilfe viel zu selten vor!

Josef Triebenbacher

München