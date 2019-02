Verfechter der Monarchie

Leserbrief

Kurt-Eisner-Straße; Leserforum 26. Februar

Der oben bezeichnete Leserbrief von Herrn Horch gegen Kardinal von Faulhaber ist eine Infamie gegen den Toten und darf nicht unwidersprochen bleiben. Wer weiß, wie viel fehlerhafte Interpretationen der Tagebücher Faulhabers, in der so schwer zu entziffernden Gabelsberger-Kurzschrift demnächst kursieren werden? Mein Großvater lernte während des I. Weltkriegs Faulhaber kennen und schätzen, der damals noch Bischof von Speyer war. Er schilderte den Bischof als äußerst verantwortungsbewussten integren Menschen. Nach dem Tod meines Großvaters 1943 besuchte meine Mutter Faulhaber öfters in seinem Palais. Dort erzählte er ihr von seinen großen Ängsten, weil er in seinen Kellern Juden Obdach gewährt hatte. Deshalb müsse er in seinen öffentlichen Äußerungen größte Vorsicht walten lassen. Man hatte ihn schon mehrmals kurzfristig eingesperrt. Wenn das wieder geschehe, wären auch die bei ihm Versteckten nicht mehr sicher. Faulhaber war alles andere als ein dem Hitlerregime Zugeneigter vielmehr ein Verfechter des angestammten Königtums, wie man in diversen Biografien der Wittelsbacher bestätigt finden wird. An der Sympathie vieler Bayern für die ehemalige Königsfamilie und das bis zum heutigen Tag, konnte auch ein Kurt Eisner mit seiner frechen Behauptung „Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt“ nichts ändern.

Ruth Friedrich

Rottach-Egern