Zur Lage der katholischen Kirche

Leserbriefe

Ärger über Worte des Kardinals; Leserforum 7. Januar

Der Leserbriefschreiberin kann man sicher nur beipflichten, dass es Aufgabe des Klerus und der Priesterschaft wäre, uns die Lehre Christi in allen Punkten vorzuleben.

Dazu wäre es aber doch logischerweise erforderlich, dass diese auch verheiratet wären, denn wie wollten diese sonst zum Beispiel die rechte Kindererziehung vorleben?

So wie es auch an zehn Stellen in der Bibel geschrieben steht! Ich frage mich: Kennen das diese Personen nicht, oder wollen diese es nicht wissen? Altes Testament: 1. Moses, 3. Buch, 21, Kapitel, Verse 7 bis 15 2. Hesekiel, 44. Kapitel, Vers 22.

Neues Testament: 3. 1. Brief Paulus an die Korinther, 7. Kapitel 4. 1. Brief Paulus an die Korinther, 9. Kapitel, Vers 5 5. 1. Brief Paulus an Timotheus, 3, Kapitel, 2. bis 12. Vers 6. 1, Brief Paulus an Timotheus, 4. Kapitel 3. Vers 7. Brief des Paulus an Titus, 5. bis 7. Vers 8. Lukas, 4. Kap. 38. Vers, Heilung der Schwiegermutter des Petrus 9. Matthäus, 8. Kap., 14. Vers, Jesus im Hause des Petrus 10. Markus, 1. Kap., 29. Vers.

Frank Hausmaninger

Petershausen

Ob Gläubige in der Missbrauchsfrage ungeduldig sind, oder nicht, hat auf den Reformwillen der kath. Kirche vermutlich keinen Einfluss. Die Frage ist eher die, warum die Bundesregierung so auffallend viel Geduld mit den jahrzehntelangen Tausenden sexuellen Missbrauchsverbrechen in der Kirche hatte und diese den Skandal so seelenruhig aussitzen konnte! Von einem Rechtsstaat erwarte ich, dass er die verantwortliche Führungsclique der Kirche in U-Haft bringt und solange schmoren lässt, bis alle Täter (incl. der verjährten Fälle) empfindlich bestraft wurden und alle Opfer auf Kosten der Kirche fürstlich entschädigt wurden. Da die Kirche bekanntlich streng hierarchisch organisiert ist, muss selbstverständlich auch die oberste Kirchenleitung in Deutschland eine drastische Haftstrafe zur Sühne bekommen, zumal sie stets so tut, als hätte sie mit den Verbrechen rein gar nichts zu tun. Man verweist allenfalls auf die Zentrale in Rom. Das Reichskonkordat hatte der kath. Kirche die Macht gegeben, mit der sie sich nun jeder eigenen Verantwortung entzieht! Und wer im TV 6. Januar 2019 auf Phoenix, 23.15 bis 1.00 Uhr die Doku gesehen hat (Wie die katholische Kirche mit Missbrauch umgeht), dem kann jeder Glaube an die gütige Kirche verloren gehen.

Matthias Fuchs

Waldkraiburg

Solange die Institution katholische Kirche behauptet, nur aus Männern, und nicht aus Menschen zu bestehen, ignoriert sie die Schöpfung Gottes. Sie steht seit 1000 Jahren auf einem Bein. Denn dort heißt es: Mann und Frau sind eins! Nur das Vorbild der Heiligen Familie, Jesus, Maria und Josef, bildet das tragfähige Fundament zur Erneuerung. Alles andere ist nur erdbezogen und Buchstabenreligion.

Ilse Sixt

Oberpframmern

Ich halte die Äußerungen des Kardinals für unglaublich und empörend: Erstens gibt er sich damit zufrieden, dass in einer christlichen Einrichtung bzw. der katholischen Kirche, der Missbrauch auch nicht größer ist als in der Gesellschaft im Allgemeinen. Dieser im Endeffekt nicht vorhandene Anspruch an die eigene Institution ist entlarvend. Von der christlichen Organisation mehr zu fordern, ist nach seiner Ansicht Heuchelei. Zweitens mildernd sei dem Kardinal der Umstand, dass 80 % der Missbrauchsfälle männliche Jugendliche, nicht Kinder, betreffen. Dieses seltsame Argument könnte auch gut aus dem finsteren Mittelalter stammen.

Drittens der Kardinal räumt ein, dass es statistisch erwiesen sei, dass es einen Zusammenhang zwischen Missbrauch und Homosexualität gibt. Anscheinend kennt der Kardinal seine eigene Kirche nicht. Nach. Schätzungen dürften 30 bis 40 % der Priester homosexuell sein. Solange dies vertuscht werden kann, werden diese Leute bekanntermaßen in ihren Ämtern geduldet – ebenso wie auch Priester mit heterosexuellen Liebschaften etc. Insofern muss das Risiko des Missbrauchs tatsächlich größer sein als im allgemeinen gesellschaftlichen Umfeld.

Viertens: Was der Kardinal gerne übersieht: auch wenn es den Missbrauch gegeben hat, weil Priester effektiv auch nicht bessere bzw. andere Menschen sind, besteht der eigentliche Skandal in der Vertuschung der Vorgänge. Staatliche Untersuchungen wurden durch die Macht der Kirche verhindert. Den Opfern und Angehörigen wurde im besten Fall materielle Entschädigung angeboten mit der Auflage des Schweigens über die Vorkommnisse. Die Priester wurden, falls nötig, wieder anderweitig, eingesetzt. Auch die aktuelle Art der Aufarbeitung zeigt wieder: Man will nicht alles offenlegen und man verschleppt die Untersuchungen soweit es zu rechtfertigen ist. Opfer selbst werden praktisch nicht eingebunden, sondern werden lediglich als Opfer-Objekte für Psychologen/Therapeuten und Theologen gesehen. Die hatten halt Pech.

Fünftens: Anhand der Aussagen erkennt man gut Folgendes: Solange solche Würdenträger, die faktische Macht in der katholischen Priesterkirche repräsentieren, wird es keine substanziellen Veränderungen geben können. Das Zweite Vatikanische Konzil, aber auch Personen wie Anselm von Grün, dienen lediglich der geschickten Außenvermarktung. Sogar die Ökumene ist mit dieser Einstellung nicht machbar, höchstens auf dem Papier. Dass Frauen in dieser Kirche nicht erwünscht sind, weil sie aufgrund ihres Naturells solche Vorgänge wohl eher nicht vertuschen würden bzw. könnten, ist nur konsequent. Hierzu braucht es eben von der Kirche vollkommen abhängige, zölibatäre und familienlose Männer. Als Ausgleich hierzu erhalten Sie einen geweihten Status, der sie aus dem Volk Gottes heraushebt (mit welcher Begründung?), und eine exquisite gesellschaftliche Machtrolle. Auch die evangelisch-lutherische Kirche sollte sich fragen, ob sie sich bei diesem Spiel nicht besser verweigern und stattdessen klare Grenzen ziehen sollte. Somit müssten essenzielle Veränderungen bei der katholischen Kirche zur Vorbedingung für Gespräche über die Ökumene gemacht werden.

Sechstens: Bedauerlich ist der Umstand, dass der Kardinal anscheinend keine christliche Demut kennt – er argumentiert mit Stolz und Hochmut auf die Angriffe der aus seiner Sicht unbedingt zu schützenden Priesterkaste.

Stefan Bocksberger

Wolfratshausen