Kein Arzt verfügbar

Katrin Woitsch: Alarmstufe Rot in der Notaufnahme; Bayern 2. August

Im Juni kontaktierte ich um 10 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Familie den Hausarzt sowie drei weitere Arztpraxen, die mir lediglich Termine in drei oder fünf Wochen anboten. Ich solle im Ernstfall den Bereitschaftsdienst rufen. Dort bekam ich die Mitteilung, dass zurzeit kein Arzt verfügbar sei, frühestens ab 18 Uhr. Da selbst der Transport des Betroffenen aufgrund seines Zustandes in die Notaufnahme nicht möglich war, blieb nur der Ausweg den Notarzt zu kontaktieren, der umgehend kam und vollstes Lob verdient. Als ich wenige Tage später am Abend gegen 23 Uhr selbst den Bereitschaftsdienst benötigte, befand ich mich mindestens fünf Minuten in einer Bandansage. Als sich dann eine Ansprechpartnerin meldete, wurde mir wiederum erklärt, dass derzeit kein Arzt verfügbar sei, sie sich aber meine Telefonnummer notieren würde und ich einen Rückruf erhalten werde. Dieser ist bis zum heutigen Tage nicht erfolgt. So viel zum Appell, sich an Ärzte oder den Bereitschaftsdienst zu wenden.

Petra Lucas

Peißenberg