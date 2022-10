Leserbriefe

Werner Grimmeiß: Risiko in der Kirche; Leserforum 1./2./3. Oktober

Ich möchte die Aussage von Herrn Grimmeiß zur Schädlichkeit des Weihrauchs korrigieren: Der in den Kirchen verwendete Weihrauch stammt von der Bosewellia-Pflanze. Diese ist nicht giftig und hat auch laut einer Studie keine schädlichen Folgen. Sie wird in der Medizin eingesetzt zur Beruhigung, Entzündungshemmung, bei Darmproblemen und bei Prostatakrebs.

Es gibt aber Menschen mit einer Unverträglichkeit. Beim Verbrennen von Weihrauch entstehen Benzopyrene, die auch in Räucherlachs, im Speck und in gegrillten Würsten enthalten sind.

In katholischen Kirchen ist die Feinstaubbelastung in etwa so hoch wie auf einer normal befahrenen Landstraße. Also: kein Grund zur Panik.

Dr. Jörg Müller

Freising

Der Leserbriefschreiber besucht die Kirche anscheinend nur selten, evtl. nur an hohen Kirchenfeiertagen. Deshalb bestehen für ihn sicherlich keine gesundheitlichen Risiken durch das Einatmen der Weihrauchdüfte. Als regelmäßige Gottesdienstbesucherin kann ich (Zitat) „die verbreitete überreichliche Einräucherung von Kirchenbesuchern“ nicht bestätigen. Weihrauch kommt in „meiner“ Kirche eher selten zum Einsatz. Wenn man den Gedanken des Schreibers fortführt, müsste es unter Gottesdienstbesuchern eine, gegenüber der Restbevölkerung, erhöhte Anzahl von Lungenkrebserkrankungen geben. Ist darüber etwas bekannt ;-)?

Annemarie Wiedenhofer

Bad Tölz