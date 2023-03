Kein Nachgeben dem Kriegsverbrecher gegenüber

„Wagenknecht ist eine Handlangerin Putins“; Leserforum 1. März Umstrittene Wagenknecht-Demo; Leserforum 28. Februar

Frau Schwarzer, haben Sie als Feministin und Frauenrechtlerin Putins Zitat aus dem Gespräch mit Macron: „Ob es Dir gefällt oder nicht, meine Schöne (Ukraine), Du musst es erdulden“ nicht in seiner Bedeutung realisieren können? Sie verstehen – wie auch Ihre Mitautorin des Manifestes Sahra Wagenknecht –- offensichtlich nicht, weshalb man nicht bereits jetzt in Friedensverhandlungen eintreten könne, wenn doch am Ende (wann ist ein Krieg zu Ende?) eh verhandelt werden müsse. Bleiben wir bei dieser Metapher: Ja, Frau Schwarzer: Das Problem ist, dass – wie bei einer von Putin assoziativ thematisierten Vergewaltigung – das potenzielle, bereits angegriffene Vergewaltigungsopfer dem sadistischen Vergewaltiger mit Mordabsicht (in Ihrer Diktion und Sprache: dem Konfliktpartner) während der Ausübung des Verbrechens nur sehr, sehr bedingt Kompromisse anbieten kann. Wie sollten derartige Kompromisse zwischen Täter und Opfer denn auch realiter aussehen? Vergewaltigung light ohne anschließende Ermordung etwa? Welche Zugeständnisse an einen brutalen, notorischen Trieb- und Wiederholungstäter sollen denn aus Ihrer Sicht vom Vergewaltigungsopfer erwartet werden können? Wie stellen Sie sich also Verhandlungen zwischen einem demokratisch gewählten und legitimierten Präsidenten eines freien und unabhängigen Staatswesens einerseits mit einem selbst ernannten Zarendouble, einem sadistischen, größenwahnsinnigen, zerstörungswütigen und lebenslang an der Spitze einer Schreckensherrschaft stehenden Schwerkriegsverbrecher vor?

Welches Ergebnis sollen Verhandlungen zwischen dem Vergewaltiger und dem traumatisierten Opfer zum Zeitpunkt des Verbrechens erbringen?

Glauben Sie etwa auch, Hitler hätte die Ausrottung allen jüdischen Lebens, den Holocaust unterbrochen, wenn irgendjemand mit ihm Friedensverhandlungen geführt hätte? Putins Vision ist eine in ihrer Identität sowie territorial, politisch, kulturell, humanitär und historisch ausgelöschte und dem Erdboden gleichgemachte Ukraine.

Selenskyjs Ziel ist die Bestandssicherung seines Volkes, sein physisches und kulturelles Überleben, die territoriale Integrität und die Aufrechterhaltung der Hoffnung auf ein neues Leben in der Zukunft. Da in Ihrem Falle Intelligenzdefizite als Erklärungsansatz für die Formulierung des abstrusen, schizophrenen, demaskierenden und vor allem völlig empathielosen Aufruftextes (Täter und Opfer werden nicht differenziert) ausscheiden dürften, kann nur davon ausgegangen werden, dass es Ihnen nur an einer Intensivierung der Spaltungen in unserer Gesellschaft und um den Versuch einer verdeckten Legitimierung der Putinschen „Spezialoperation“ gehen kann.

Oder geht es da um eine klammheimliche, Ihnen gar nicht selbst bewusste, infantile Idealisierung eines frauenfeindlichen Diktators?

Welch ein Verrat an Ihrem Lebenswerk und welche billige prorussische Kriegspropaganda, für die Sie sich da selbst als begeisterte Influencerin instrumentalisieren.

Dr. Michael J. Kindl

München