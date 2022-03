Kein Vetorecht mehr für Russland!

Putins Krieg; Leserforum 2. März, Tyrannen scheitern am Ende immer; Leserforum 11. März

Papst soll Putin treffen. Ein ganz besonderer Richter hat zu mir einmal gesagt: Eines habe ich in meinem Leben gelernt, man soll immer reden miteinander und nicht streiten. Warum redet denn unser Papst Franziskus nicht mit dem Wladimir Putin? Warum kämpft er denn nicht für den Frieden und für die Menschen? Wo bleibt er denn? Warum hilft er den Menschen nicht? Um Gottes Willen.

Georg Prummer

Markt Indersdorf

Verstehe bis heute noch nicht, wie Russland zu diesem Vetorecht kam. Dieses UN-Charta was in UN entstanden ist, ist in meinen Augen eine Schabernack-Charta. Haben die Politiker damals nicht ersehen, dass dieses Vetorecht im eigentlichen Sinne nur zum Vorteil zugunsten von Gunsten von Russland und China dient? Ein krasses Beispiel: Damals als im Nahen Osten der arabische Frühling aufkam, was von Libyen bis Syrien ging. Als syrische Bevölkerung täglich gegen Assad demonstrierten, holte Assad damals Putin zu Hilfe. Und mit Hilfe wurde damals ganz Syrien, mit Argument gegen die IS-Terroristen zu kämpfen. Auch in Syrien wurden, wie in Ukraine gegen die sozialen Einrichtungen bombardiert. Es war nicht nachvollzuziehen, dass Kinderheime und Krankenhäuser bombardiert werden, berechtigt war. Erst als der Westen das erkannt hatte, leitenden sie eine Resolution ein. Wer Vetorecht einlegte, war Russland und das zu Gunsten für Assad und zuungunsten der gesamten syrischen Bevölkerung, was ebenso die Flucht aus Syrien die Folge war und deshalb im Mittelmeer viele ihr Leben lassen mussten. So geschah es auch in Venezuela und zuletzt auch in Kuba. Russland und China sind im großen Ganzen Schuld daran, dass es auf der Welt nicht nur 85 Millionen, sondern jetzt schon + Ukraine 87 Millionen unterwegs sind. Wie lange will der Westen noch zusehen, dass die Entscheidungen im UN-Sicherheitsrat nicht demokratisch, sondern diktatorisch sind. Es kann doch nicht sein, dass die Mehrheit im Sicherheitsrat ständig passen müssen nur weil Regime Vetorecht regelrecht missbrauchen und dies zu Ungunsten der Weltbevölkerung. Hiermit kann ich den ukrainischen Präsidenten Selenskji die Forderung voll unterstreichen, dass diesen Ländern, die immer wieder Kriegen erzeugen, endgültig das Vetorecht entzogen wird, bevor sie noch mehr Kriege anzetteln. Im Sicherheitsrat darf nicht mehr einstimmig abgestimmt werden sondern mehrstimmig. Diese entstandene UN-Charta ist nicht mehr zeitgemäß und müsste so schnell wie möglich gekippt werden, bevor noch mehr Kriege entstehen.

Josef Karrer

Bockhorn

Zum Geschichtsverständnis des russischen Präsidenten: Immer beruft sich dieser auf das Reich der Kiewer Rus. Dieses politische Gebilde, das nach dem sog. Mongolensturm in den Jahren 1238 - 1240 unterging und in Einzelreiche zerfiel, war in der flächenmäßigen Ausdehnung eher klein, wenn es in Relation zum heutigen Russland gesetzt wird, das in Jahrhunderten von Kriegen und Eroberungen entstand und dadurch größtes Land der Erde wurde.

Wenn Menschen heute auf den Potentaten im Kreml schauen, fühlen sie sich u. a. an die Gewaltherrschaft römischer Cäsaren erinnert. Hier muss zuvorderst Caligula (12 - 41 n. Chr.) genannt werden. Seinem hoffnungsvollen Regierungsantritt folgte eine Zeit brutaler, rücksichtsloser Macht mit Unterdrückung und Gewalt. Bereits damalige Historiker bezeichneten ihn -- ohne seinen Namen zu nennen – als Tyrannen, als wahnsinniges Scheusal mit psycho-pathologischen Defekten. Der Philosoph Seneca definierte diesen Wahnsinn als Entartung eines Despoten, dessen Verurteilung in allen historischen Quellen einhellig ist.

Zuletzt weigerte sich das Militär, dem Verrückten zu folgen. Nach Protesten und Aufständen setzten die Prätorianer der Schreckensherrschaft und der ruinösen Politik dieses Mannes ein Ende.

Josef Draxinger

Bad Birnbach