Keine SPD-„Selbstkritik“ zur Männerfreundschaft Schröder–Putin

Eine Freundschaft kündigt man auch in schwierigen Zeiten nicht!

Theodor Herzog

Neufahrn

Wer versucht, sich ein eigenes Bild über die Versuche zu machen, Altkanzler Gerhard Schröder aus der SPD auszuschließen, dem sollte nicht entgangen sein, dass der Gasprom-Lobbyist Schröder schon mal mit seinem Verzicht auf die Ehrenbürgerschaft in Hannover ein Zeichen gesetzt hat: Er hat das Gesetz des Handelns in der eigenen Hand!

Wer allerdings von nicht unbeteiligten SPD-Granden von heute „Selbstkritik“ im Zusammenhang mit der lange gefeierten Männerfreundschaft Schröder–Putin erwartet, muss Fehlanzeige feststellen, während öffentlich Phrasen gedroschen werden, die man nur als Heuchelei und Flucht aus der Verantwortung bezeichnen kann. Wo waren die Genossen, als der Gazprom-Lobbyist ein seit den 80er-Jahren entwickeltes Geschäftsmodell sich zum eigenen Vorteil und zugunsten der neuen (!) BRD-Ostpolitik zurechtgelegt hat? Und nun heißt es: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen!“

Es sollte doch auch in SPD-Kreisen bekannt sein, dass Frank-Walter Steinmeier als Chef des Bundeskanzleramts und unter Angela Merkel als Außenminister hierbei eine wichtige Rolle spielte. Ist das alles nur „Schnee von gestern“? Wenn angesichts der aktuellen Entwicklung in Osteuropa der Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, sich einer Wortwahl („kein Bock auf Steinmeiers Konzert im Schloss Bellevue“) bedient, die ich nicht teile, spiegelt das eine Außensicht auf die bundesdeutsche Politik wider, die sich auf die letzten Jahrzehnte bezieht, die von der „Moskau-Treue“ namhafter Politiker in Berlin mitgeprägt wurde, denen dafür eine schlechte Haltungsnote als Kopfnote im Zeugnis festgeschrieben gehört.

Putin war und ist ein KGB-Mann, war nie ein „lupenreiner Demokrat“, auch kein Vertreter eines „demokratischen Sozialismus“, wie er von Parteien in der „Bonner Republik“ wortreich propagiert und in der „Berliner Republik“ auch unter der GroKo mit hohen Sympathiewerten belohnt wurde.

Willi Eisele

Wolfratshausen

Gerd Schröder ist ein waschechter russischer Oligarch. Ein Putin-Jubler und Nutznießer von Putins Gnaden. Ein deutsches U-Boot zur Bekämpfung der Demokratie. Bevor wir also allen russischen Oligarchen die Schiffe entziehen und ihre Konten sperren, sollten wir zuerst mal unsere Hausaufgaben machen und Herrn Schröder die Kreditkarten und die Fluglinien sperren. Denn aus deutscher Sicht schadet dieser Herr der Ukraine mehr als jeder russische Oligarch. Solange wir ihn nicht boykottieren, tötet er für uns mit.

Michael Maresch

München