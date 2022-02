Kleine Häuslebauer und Eigentumswohnungsbesitzer

Leserbriefe

Beteiligung an der Wertschöpfung; Leserforum 11. Februar

So, so, Herr Fries meint, dass ich meine Zweizimmerwohnung nicht allein durch eigene Leistung, sondern durch die Leistung vieler Bürger, also auch die seine, erwirtschaftet habe. Abgesehen davon, dass ich mich nicht erinnern kann, zum Beispiel von Herrn Fries jemals irgendwelche Unterstützung bei der Erwirtschaftung meiner 29 Jahre andauernden Ratenzahlungen erhalten zu haben, bin ich der Meinung, dass die Erbschaftssteuer und auch die Schenkungssteuer auf private Immobilien eine reine Neidsteuer ist. Falls man keine eigenen Kinder als Erben hat, bedeutet eine Erbschaftssteuer von 30 Prozent bei lediglich 20 000 Euro Freibetrag in so manchem Fall praktisch eine Enteignung! Das Erbe muss verkauft werden, um die Erbschaftssteuer aufbringen zu können. Die Erbschaftssteuer trifft in erster Linie die kleinen Häuslebauer und Eigentumswohnungsbesitzer.

Diese Menschen haben sich über viele Jahre ihr Eigentum aus versteuertem Einkommen durch Sparen und Verzicht auf so manche Annehmlichkeit erworben. Besonders in den Ballungsräumen, und hier natürlich besonders in München, sind durch die intelligente und vorausschauende Politik der SPD (München) die Immobilienpreise zur Freude der Stadtkämmerer enorm angestiegen. Zum Teil ist nun die Erbschaftssteuer höher als der für die Immobilie bezahlte Preis.

Die Erbschaftssteuer, die mittlere und große Firmen bezahlen müssen, geht gegen null, weil diese Herrschaften genug Möglichkeiten haben, Steuern zu vermeiden. Schuld an den überhöhten Immobilienpreisen hat der Staat! Er lässt Industrieansiedlungen zu, zwingt die Firmen aber nicht, für Wohnungen zu sorgen. Das zum Beispiel treibt die Preise nach oben! Und so werden Menschen mit kleinem Einkommen aus München verdrängt, deren Steueraufkommen ist für die Stadt beziehungsweise den Staat natürlich vernachlässigbar. Und welche Folgen die für die Erben nicht bezahlbare Erbschaftssteuer bei größeren Mietobjekten aus Privatbesitz hat, konnte man auch im Münchner Merkur öfters lesen.

Wilfried Schneider

München