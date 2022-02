Kleinvermieter werden abgeschreckt

Leserbriefe

Konflikt um CO2-Preis für Mieter?; Wirtschaft 18. Februar

Bisher ist es nach allgemeiner Meinung richtig, dass beim Heizen der Wohnung der Vermieter seine eigenen Heizkosten trägt ebenso wie der Mieter die für seine Wohnung entstandenen Heizkosten. Für Wasser, Strom und andere Nebenkosten gilt dasselbe. Nun ist die Ampelkoalition auf die Idee gekommen, den Vermieter an den durch den Mieter verursachten Kosten je nach Heizung und Dämmung bis zu 90 Prozent beteiligen zu wollen. Zur Begründung wird ausgeführt, der Vermieter hätte die Heizkosten des Mieters mitverursacht, weil dieser die Wohnung hätte besser dämmen oder eine verbrauchsärmere Heizung einbauen können.

Mit dieser Begründung könnte sich auch der Autofahrer freuen und endlich mit einer Minderung seiner ständig steigenden Benzinkosten rechnen: Denn da auch der Hersteller eines Autos eine mittelbare Ursache für die verbrauchte Benzinmenge beim Käufer gesetzt hat, müsste nach der Logik der Grünen auch der Pkw-Hersteller bis zu 90 Prozent seiner Benzinkosten tragen.

Solche allgemeinen Umstände wie die Lage einer Wohnung, die vorhandene Heizung und Dämmung finden ihre Berücksichtigung in der Miethöhe, die man bei Modernisierung steigern kann, aber doch nicht in der Heizkostenbeteiligung des Vermieters. Dies würde im Übrigen beim Mieter zur Heizkostenverschwendung führen, wenn ein Dritter einen Teil der Kosten trägt. Solche gesetzgeberischen Ideen werden vielmehr den potenziellen Vermieter davon abhalten, Mietwohnungen zu bauen.

Dr. jur. Helmut Nieuwenhuis

Bundesrichter a. D., Oberstaufen

Die beabsichtigte Umlage des CO2-Preises bei den Heizkosten auf den Vermieter ist ein Vorbote der Verteilungskämpfe für die Kosten der anstehenden Energiewende. Entscheidender Punkt ist aber die Lenkungswirkung, die sie bei den Betroffenen entfaltet. Der Verbrauch an Heizung und Warmwasser hängt stark von dem Komfortbedarf des Mieters ab. Bei einkommensstarken Mietern wird der CO2-Preis kaum Wirkung zeigen. Und bei einkommensschwachen Mietern kann sich ein ähnlicher Effekt über die geplante Erhöhung des Wohngelds (Kompensation CO2-Preis) einstellen.

Werden Wohnungen tatsächlich saniert, ist es zudem fraglich, ob nicht der Komfortbedarf und somit der Verbrauch steigt. Auch gibt es in Deutschland knapp vier Millionen Kleinvermieter, von denen die meisten nur eine geringe Anzahl von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern vermieten und somit Mitglied in einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind. Der Einfluss dieser Kleinvermieter auf die Durchführung von energetischen Sanierungsmaßnahmen im Bestand durch eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit hoher Eigentümerquote ist aber marginal, zumal Pflichtmaßnahmen im Gebäudeenergiegesetz weitgehend fehlen. Zu beachten scheint auch der soziale Aspekt: Vielköpfige Familien brauchen viel Energie. Die geplante Umlage wird hier eher zu einer negativen Selektion führen. Insgesamt scheint die Lenkungswirkung hier durchaus fraglich, und die geplante Umlage hat eine gewisse Tendenz, Kleinvermieter abzuschrecken.

Joachim Reiprich

Höhenkirchen

Georg Anastasiadis: Die Ampel riskiert viel Unfrieden; Kommentar 19./20. Februar

Eigentlich erwartet man von der Politik, Probleme zu erkennen, zu analysieren und durchdachte Lösungen zu präsentieren, an allem fehlt es dieser „Ampel“. Georg Anastasiadis spricht sie an, die Probleme und die Denkfehler unserer Politiker. Frau EZB-Chefin Lagarde greift tief in die Tasche des „kleinen Mannes“, Enteignung auf die kalte Art. Null Zins bei fünf Prozent Inflation macht uns alle ärmer und ist eine Hypothek für kommende Generationen.

Das Problem des Klimawandels, ein internationales, wird sicher nicht von Deutschland im Alleingang zu lösen sein. Wir alle, vor allem der ärmere Teil unserer Gesellschaft, werden bei diesem Versuch schmerzlich bezahlen, daran wird auch ein kleiner „Zuschuss“ nichts ändern (nicht nur Wohngeldempfänger sind zumeist arm, auch sehr viele Rentner und Geringverdiener müssen mit jedem Euro rechnen).

Die viel zu niedrige Pendlerpauschale hilft ein wenig denen, die aus beruflichen Gründen ihr Auto nutzen müssen. Ein Großteil der Landbevölkerung, die natürlich auf die Nutzung von Fahrzeugen angewiesen ist und die oft nicht auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen kann, geht leer aus. Was ist mit denen, die nicht zur Arbeit fahren, sondern zum Einkauf, zum Arzt, zur Schule oder zum Kindergarten – Fahrkostenzuschuss nach Kilometer, steuerliche Entlastung oder was?

Unser Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Robert Habeck, hat Philosophie studiert, Wirtschaft leider nicht. Wer soll die fehlenden Sozialwohnungen bauen, wenn Bauen immer teurer wird und die Auflagen zum Dämmen, Heizen und Lüften von Jahr zu Jahr steigen – der Staat, private Investoren oder wer?

Steigende Mieten sind nicht nur auf ein zu geringes Angebot von Wohnungen zurückzuführen, sondern haben auch etwas mit den Erstellungskosten zu tun. Wenn jetzt Vermieter die durch die CO2-Bepreisung ständig steigenden Heizkostenaufschläge für ihre Mieter übernehmen sollen, wird dies ganz sicher nicht zu sinkenden Mieten und zu einem steigenden Wohnungsbau führen, das Gegenteil wird der Fall sein.

H.-W. Gleitsmann

Farchant

Das müssen Vermieter jetzt beachten; Geld & Markt 14. Februar

Wie bescheuert ist das denn? Monatliche Informationspflicht für Vermieter über Heizungsverbrauch der Mieter! Sind die Mieter alle zu blöd, um zu verstehen, dass ihre Heizkosten höher werden, wenn Öl- und Gaspreise steigen und das fast jeden Tag in der Zeitung steht? Müssen sie wirklich auf die Jahresabrechnung der Vermieter warten, um zu erkennen, dass sie Energie sparen sollten?

Was kostet der bürokratische Wahnsinn mit der monatlichen Informationspflicht? Arbeitsaufwand für Hauseigentümer oder Hausverwalter, Kosten für die Einrichtung des Informationsweges, Energiekosten und somit Umweltschaden für Datenübertragung, Papier, Toner oder Tinte, Entsorgung des Papiers und Aufwand für Datenlöschung bei Mietern. Gibt es bei uns keine betriebswirtschaftlich denkenden Parlamentarier, die vor so ein Monstrum an Bürokratie warnen? Uns reicht schon der überzogene Aufwand für Datenschutzinformationen bei jedem Arztbesuch.

Dipl. Kfm. Helmut Groß

München