Leserbriefe

Die Politik im Klima-Endspurt; Politik 4. September

In vielen Talkshows hat man uns unter großem Beifall des Publikums eingeredet, dass wir große Klimasünder sind. Wir essen zuviel Fleisch, fahren zuviel Auto, fliegen zuviel und hängen nur auf Kreuzfahrtschiffen rum. Jetzt noch runde zwei Wochen, dann wird uns das Klimakabinett weitreichende Änderungen zur Einhaltung der Klimaschutzziele präsentieren. Unter dem Druck, Wählerstimmen von den Grünen wieder zurückzugewinnen und getrieben von Fridays for Future – an der Spitze Greta Thunberg –, wird das CDU-geführte Klimakabinett eine stufenweise Verteuerung von Gas, Heizöl und Sprit bekannt geben. Es wird nicht CO2-Steuer heißen, aber eine Steuer on top der Energiesteuer (vormals Ökosteuer, Jahresvolumen 40 Milliarden Euro) wird es sein.

Erst die Abzocke Doppelverbeitragung von Betriebsrenten und Direktversicherungen (eingeführt unter Rot-Grün), die den Krankenkassen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe bescherte. Dann die Einführung der Riester-Lüge und jetzt auch noch Strafzinsen auf das fürs Alter Angesparte, jetzt wird Gas, Heizöl und Sprit verteuert. Das heißt, wir werden für unsere 20 Grad in der Wohnung immer mehr zahlen müssen. Damit aber nicht genug. Der Handwerker unseres Vertrauens oder die Gaststätte um die Ecke wird die gestiegenen Energiekosten auf die Preise umlegen. Mieten werden teurer werden und, und, und. Außerdem stehen ja die Reform der Grundsteuer, die kilometergenaue Autobahnmaut, die Vermögensteuer und viele Steuerideen noch aus. Das Meiste auf dem Rücken des kleinen Mannes. Ach, ich hätte es bald vergessen, wir bekommen das Geld ja wieder zurück, einfach nur lächerlich. Ich bin auch für Klimaschutz, es kann aber nur gelingen, wenn die ganze Welt mitmacht, und nicht wir alleine.

Robert Gerum

Kottgeisering