Klima-Kämpfer

Frank Enzmann: Stolz auf junge Aktivisten; Leserforum 24./25. September Julian Limmer: Die Rückkehr der Klima-Kämpfer; München 24./25. September Toni Bals: Bleibt friedlich!; Leserforum 23. September

Der Leserbrief von Frank Enzmann ist schon sehr merkwürdig. Herr Enzmann findet es als gut, sich auf der Straße anzukleben. Hat dieser Herr sich schon einmal Gedanken gemacht, wie viele Autofahrer (Handwerker, Autofahrer die pünktlich bei der Arbeit sein müssen usw.). Mit Mut und Rückgrat hat dies nichts zu tun. Im Gegenteil, diese Leute sollte man verurteilen, zumindest die Kosten für die der Polizei und Helfer zu übernehmen. Vor Gericht müssten sie auch noch gestellt werden. Was auch gemacht wurde, aber leider mit einem Freispruch das Gericht verlassen konnten. Ein unmögliches Urteil.

Klaus Enders

Fürstenfeldbruck

Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung am 23. September: Den Teilnehmern und Organisatoren der sogenannten Freitagsdemonstrationen gebühren der Respekt und die Anerkennung unserer Gesellschaft. Diese mutigen jungen Menschen versuchen, ihre Zukunft mitzugestalten und zeigen auch das Defizit der etablierten Parteien auf. Und das sind eben primär die CDU/ CSU, die FDP und die Freien Wähler, denn sie haben immer noch nicht begriffen, dass man mit der Taktik „einen Schritt vorwärts und zwei zurück“ keine Zukunft gestalten kann. Fazit: Hut ab vor den Fridays for Future (FFF) - Leuten. Sie machen das einzig Richtige und haben verstanden, worauf es ankommt. Und das geht der ewig motzenden und jammernden Generation 50+ leider fast vollständig ab. Diese ist eben ein Auslaufmodell.

Claus Reis

Schwabach

Irgendwie unverständlich, dass die Freitagsdemonstrierer nicht verstehen, dass zwischen Wollen und Können ein riesiger Unterschied besteht. Ein Land wie Deutschland kann noch soviel wirkungslose Versuche starten, das Klima zu „retten“. Aber wer nur 2 Prozent des „schädlichen“ CO2 erzeugt, kann auch nur theoretisch maximal 2 Prozent einsparen. Dabei erfahren Schüler dieses Dilemma zwischen Wollen und Können doch täglich. Jeder will ein Einserschüler sein und schafft das nie, da auch hier Wollen und Können entscheidend sind.

Joachim Weiss

Freising

Sehr geehrter Herr Bals, natürlich hatte ich auch eine Jugend, doch selbst hier habe ich bedingt durch meine Ausbildung schon Steuern bezahlt! Aber mit 21 und 22 ist man meiner Meinung nach kein Jugendlicher mehr, sondern bereits erwachsen. Ich habe selbst zwei Kinder (mein Sohn studiert und meine Tochter absolviert gerade eine Ausbildung) und gerade deshalb bin auch ich selbstverständlich für Klima- und Umweltschutz. Aber eben in vernünftigen Maßen und nicht mit solchen hirnlosen Aktionen wie diese selbst ernannten Umweltaktivisten. Oder befürworten sie, dass dadurch hunderte Autos, vermutlich bei laufenden Motor, im Stau stehen? Auch mussten dadurch etliche Einsatzkräfte wie Polizei, Rettungswägen und Feuerwehr ausrücken! Wo bitte ist denn hier der Gedanke an Umweltschutz?? Jeder normal denkende Mensch wird da keine Antwort finden! Von den entstandenen Kosten ganz zu schweigen, aber hierfür kommt ja der Steuerzahler auf!! Die Kosten sollten doch bitte die hierfür Verantwortlichen übernehmen! Wieso sieht man solche Typen nie bei Veranstaltungen wie Aktion saubere Umwelt oder Rama Dama? Nein, die brauchen schon die große Bühne und auch lieber nicht die Hände schmutzig machen ( außer mit Klebstoff)! Ich bin selbstverständlich für Meinungsfreiheit und auch tolerant, aber wenn durch solche Aktionen andere genötigt werden hört sich bei mir der Spaß auf und hier bin ich auch der Meinung, dass diese Aktivisten bestraft gehören und nicht nur freundlich ermahnt werden, worüber sie vermutlich heute noch lachen und ihren nächsten Auftritt planen. Ich hoffe, dass waren jetzt auch für Sie genügend sachliche Argumente.

Norbert Baumgartner

Langenbach