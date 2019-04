Diskussion über Klima und Dürre

Leserbriefe

Klimawandel oder Klimahysterie?;Ursachen der Dürre;Klima-Inquisition;Leserforum 26. April

Das Agrar-Bashing wäre vielleicht verhaltener ausgefallen, hätte der Kritiker nachgedacht, welche Aufgabenfelder die Landwirtschaft abgedeckt. Es wäre nämlich zu bedenken gewesen, dass Nahrungsmittelproduktion, Pflege der Kulturlandschaft und Erhalt von Arbeitsplätzen schon immer auch Veränderungen unterlagen. Es gab Zeiten, in denen gewissermaßen jedes Maul voll Gras fürs Vieh letztlich für die ausreichende Volksernährung wichtig war. Dass es auch bei uns in den 40ern Hungersnot gab, hat man heute in Zeiten des Überflusses leider vergessen.

Die kritisch angeführte Trockenlegung von Feuchtflächen gehört allerdings längst der Vergangenheit an – eher wird heute wiederbefeuchtet und rekultiviert. Das Geschick der Landwirte und die intensive Agrarforschung haben das Bild der Landwirtschaft entscheidend verändert. Dass aber wie bei jeder Fortschrittssuche auch Fehler begangen wurden, liegt auf der Hand. Übertreibungen bei der Bewirtschaftung mit Monokulturen und zu engen Fruchtfolgen, bedenkenloser Pestizideinsatz usw. wären anzuführen – nicht zu vergessen das durch die Agrarpolitik bewirkte „Wachsen oder Weichen“ und die damit angeregte Entwicklung zur quasi Industrialisierung der Landwirtschaft. Trotz allem Fehlerhaftem muss sich die Landwirtschaft nicht den Schuh anziehen, die Klimaschädigerin zu sein.

Dietrich Kothe

Hohenfurch

Weltweit befinden sich circa 1300 Kohlekraftwerke in Planung und Bau. Alleine die Bevölkerung Afrikas nimmt alle drei Jahre um die Einwohnerzahl Deutschlands zu. Wer in der Lage ist, Eins und Eins zusammenzuzählen, und sich selber eine Meinung bildet, sollte zu dem Ergebnis kommen, dass die vielen Milliarden Euro, die hierzulande in Maßnahmen zum Klimaschutz fließen, nicht das geringste bewirken können. Demgegenüber stellt sich Deutschland kaum auf den real stattfindenden Klimawandel ein. Wahrscheinlich stehen wir vor einem weiteren Dürrejahr und vielen scheint nicht bewusst zu sein, dass der Klimawandel fatale Folgen für die Landwirtschaft und damit auf die Ernährungslage von 80 Millionen Menschen in Deutschland hat. Alles was wir essen, kommt genau von jenen Bauern, die beim jüngst als Buhmänner im Volksbegehren Artenvielfalt herhalten mussten. Eine Rückkehr zur Sachpolitik wäre dringend geboten.

Robert Schrödl

Niederhummel

Man muss nicht unbedingt immer das Auto benützen; in den meisten Fällen kann man das auch mit einem Fahrrad erledigen und außerdem tut man damit neben Gutem für die Umwelt auch gleich etwas für seine eigene Gesundheit. Ansonsten kann man ja auch die Bahnen benützen.

Wenn man Hunger hat, muss es ja nicht unbedingt etwas aus fernen Ländern sein; aus der Region oder wenigstens aus Deutschland gibt es beim Bäcker oder Metzger schmackhaftes Essen und darüber hinaus regional unterschiedliche bzw. noch dazu unsere deutschen saisonal abhängigen besonderen Spezialitäten. Auch wenn man dafür etwas mehr zahlen muss - ich meine es lohnt sich allemal.

Sicherlich kennen viele noch nicht mal alle Schönheiten in der eigenen Umgebung und weiteres im schönen Deutschland; also warum mit dem Flugzeug in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah. Auch damit könnte man einen großen Beitrag in Sachen Klimaverbesserung leisten.

Wenn jeder einmal kritisch in sich geht, dann würde er in vielen Dingen eine andere Handlungsweise an den Tag legen; somit könnte er dadurch auch einen Anteil zur positiven Klimaentwicklung beitragen (z. B. nur das tatsächlich täglich Benötigte einkaufen um dabei Energie in Sachen Transport und Entsorgung zu sparen). Ich wünsche allen dabei viel Erfolg.

Bernd Bluhm

Zorneding

Der Klimawandel wird von zwei verschiedenen Gruppen interpretiert, die eine sieht den Klimawandel durch den Menschen verursacht, die andere hält dagegen, dass es schon immer einen Klimawandel ohne menschlichen Einfluss gegeben hat. Es ist alles andere als wissenschaftlich, die Diskussion über alternative Deutungen abzuwürgen. Man muss nicht unbedingt für die Auffassung der Klimaskeptiker eintreten, wohl aber sollte man ihr Recht verteidigen, dieses öffentlich äußern zu dürfen.

Das Thema Klimawandel ist jedoch politisch, ökonomisch und ökologisch so aufgeladen, dass wissenschaftliche Studien um ihre Glaubwürdigkeit ringen müssen. Mit der Begründung, den Klimawandel zu stoppen und damit die Erde zu retten, wird von Politikern, Wissenschaftlern und dem Papst der menschengemachte Klimawandel zu einem Dogma erhoben, das niemand bezweifeln darf. Die Rettung des Weltklimas hat für Teile der deutschen Gesellschaft mittlerweile den Rang einer Ersatzreligion, angeführt von den Zeugen Gretas. Wissenschaftliche Kreise und vor allem die Grünen haben um den Klimawandel eine Meinungsdiktatur errichtet, die rigoros gegen alle Skeptiker vorgeht. Wer aber den wissenschaftlichen Dialog mit diktatorischen Mitteln führt, kann nicht von einem guten Motiv geleitet sein. Noch im Juni 1992 war die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, die in Rio de Janeiro tagte, der Auffassung, dass es keine absolute wissenschaftliche Sicherheit über den menschlich verursachten Klimawandel gibt. Man muss sich darüber bewusst sein: Das komplexe globale Klimasystem zu verstehen ist eine der größten wissenschaftlichen Herausforderungen. Die Wirkungen einzelner Faktoren in dieser Komplexität von Einflüssen eindeutig herauszufinden und zweifelsfrei zu beweisen, ist daher nur sehr schwierig möglich.

Zudem wirkt der Klimagate-Skandal um manipulierte Daten noch nach. Ausgerechnet während des Klimagipfels in Kopenhagen erschütterte ein Skandal um manipulierte Daten und vernichtete E-Mails die Forschungsszene. Der ADAC und seine gefälschten Statistiken lassen schön grüßen. Nicht auszudenken, wenn all die CO2-Gesetze, die Eingriffe in den Markt zur Rettung der Welt, die deutschen Energiegesetze zur Klimaschonung und so weiter auf manipulierten Temperaturdaten beruhen würden. Aber solange die Ziele unendliches Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximierung und Erschließung neuer Märkte durch Neoliberalismus nicht aufgegeben werden, solange sind alle Bemühungen zum Schutz von Klima, Umwelt und Ressourcen vergeblich.

Peter Mühlberger

München