Über das Klima wird schon lange geredet

Leserbriefe

Großer Gipfel mit Mini-Ergebnis; Politik 16. Dezember

Über das Klima wird nicht erst heute gequatscht, sondern schon seit vielen Jahren. Zum Beispiel schrieb der „Wetterfrosch“ des ZDF von 1971 bis 1986, der Diplometeorologe Dr. Thüne, schon am 14. September 1996 in der SZ: „Es erschreckt immer wieder die unbedarfte Unwissenheit, mit der über das Klima spekuliert wird. Wer das ,Klima‘ schützen will, müsste sich zuerst fragen, wie er das chaotische und jeder menschlichen Beeinflussung entzogene Wetter in den Griff bekommen will. Das Vorhaben ,Klimaschutz‘ ist Ausdruck der Illusion, alles sei machbar. Es waren einige selbst ernannte ,Klimaexperten‘, die sagten, gebt uns ,money‘ und die größten Computer, und wir berechnen jede gewünschte Klimazukunft, bis zur virtuellen Katastrophe. Dies ist der ,Größte Anzunehmende Unsinn‘. Auch künftighin wird das Wetter machen, was es will. Es schert sich nicht um den nach 30 Jahren zu errechnenden Mittelwert. Dieser ,Unsinn‘ will in kein Meteorologenhirn.“

Und der Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) nannte am 5. Juni 2007 die Diskussion um den Klimawandel „hysterisch überhitzt, klimatischen Wechsel hat es auf dieser Erde gegeben, seit es sie gibt. Sich darüber aufzuregen und zu meinen, diesen Wechsel könnte der Mensch durch gemeinsamen Beschluss aufhalten, das ist reine Hysterie, das ist dummes Zeug“.

Dass heute die halbe Welt von „Klimawandel“ schwätzt, ist kein Wunder: Die Politiker haben erkannt, dass man nicht über die wirklichen Probleme reden muss – etwa die Migration –, wenn man stattdessen über das Wetter reden kann. Das war schon immer ein beliebtes Ersatzthema.

Wolf Pecher

München