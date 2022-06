Kontraproduktiver Bau von Radwegen

Teilen

Rad-Volksentscheid startet; Titelseite, Dirk Walter: Volksentscheid zur Unzeit; Kommentar, Der Aufstand der Radler; Politik 3. Juni, Radwegausbau verstößt gegen die Rechtssituation; Leserforum 7. Juni

Ich fahre, seit ich es als Kind 1955 gelernt habe, gerne Rad. Den Volksentscheid in puncto Radwege an Bundesstraßen werde ich keinesfalls unterstützen. Nur wenn es nicht anders geht, von A nach B zu kommen, sollte man das überhaupt machen. Ein Negativbeispiel ist der Radweg Bad Tölz–Bad Heilbrunn an der B 472. Vom Ortsausgang Bad Tölz (auf 3,5 Kilometer gezählt) sind an einem normalen Tag unter der Woche gegen 11 Uhr in zwölf Minuten 236 Fahrzeuge im Abstand von fünf bis circa 15 Meter an mir vorbeigefahren.

Fährt man also eine Stunde auf so einem Radweg an der Straße entlang, atmet man den Dreck von mehr als 1000 Fahrzeugen ein. Der legt sich sogar auf die Zunge.

Wie ideologisch hirnverbrannt muss man sein, auf breiter Front den Bau solcher Radwege zu fordern? Das ist kontraproduktiv und macht Menschen krank. An der B 13 von Bad Tölz nach Lenggries soll jetzt für drei Millionen Euro – trotz mehrerer anderer für Radler bestehender Alternativen – so eine atemwegskrankmachende Radverbindung gebaut werden. Das ist in diesem Fall Fördergelder-Wahnsinn.

Das eine hat mit dem anderen zwar nichts zu tun, ist aber auch klimafreundlich gedacht: Mit drei Millionen Euro könnte man mittels eines Solarparks locker über 1000 Haushalte versorgen. Darüber sollte man nachdenken.

Klaus Sieber

Greiling