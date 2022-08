Kostenexplosion in vielen Lebensbereichen

Teilen

EU-Länder fordern deutsche AKW; Titelseite 30./31. Juli

Nachdem die Grünen Anfang September 2021 ihr Regierungsprogramm bekanntgaben, versuchte ich am 9. September 2021 in einem Leserbrief bereits einen Ausblick auf die kommende Regierungssituation zu skizzieren. Ich sollte Recht behalten. Ihre Ankündigung von einschneidenden Vorschriften und daraus resultierender Kostenexplosion in vielen Lebensbereichen trifft mal wieder alle Geringverdiener sowie schlechter situierte Rentner und Familien.

Die pathologische Unentschlossenheit der Verantwortlichen bezüglich der Inbetriebnahme unserer technisch gut ausgestatteten AKWs in Verbindung mit dem Ausbau der fragwürdigen Windradtechnologie bringt Deutschland in eine gefährliche Situation. Die Abschaffung der Verbrennermotoren bis 2035 zugunsten der E-Mobilität ist einfach nur kurzsichtig. Die giftige Herstellung der dafür notwendigen Lithiumbatterien in Verbindung mit dem Umstand, dass diese bis dato nicht recycelt werden können, kommt einem Desaster gleich. Für die Feinstaubbelastung und Emissionsproblematik muss zweifellos eine Lösung gefunden werden, die E-Mobilität ist keinesfalls der Heilsbringer.

Vor diesem Hintergrund erscheinen eine CO2-Steuer und die radikale Erhöhung der Spritpreise äußerst fragwürdig, da diese Maßnahmen einzig und allein die Lebenssituation der Menschen dramatisch verschlechtern, ohne wirklich eine langfristige Verbesserung darzustellen im Sinne einer echten Lösung. Auch das drohende Verbot von Holzöfen und Pelletheizungen ist nicht zielführend.

Karl-Heinrich Kuhlmann

Fürstenfeldbruck