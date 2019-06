Einheitlich

Leserbriefe

Wenn alle in die Renteeinzahlern, passt’s,Leserforum 6. Juni

Herr Zenzinger hat das Wichtigste, wie man die Rente finanzieren könnte, vergessen. Man müsste nur wie auch in Österreich, sogar in Italien eine Einheitskrankenkasse für alle schaffen. Also circa 100 Versicherungen, die dasselbe tun, auflösen. Das würde circa 30 Milliarden Euro unnötige Verwaltungskosten und teure Managerkosten einsparen, und schon könnte man das Rentensystem auf eine neue Grundlage stellen. Was aber gar nicht geht, ist die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung! Auch Kindergeld und Rente kann man nicht vergleichen, da stehen gesetzliche Regeln dagegen.

Hermann Taber

Oberammergau