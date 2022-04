Krieg gegen europäische Friedensordnung

Bei dem Krieg werden alle verlieren; Leserforum 30. März

Werden wir tatsächlich bei diesem Krieg alle verlieren, wie Herr Berger in seinem Leserbrief beschreibt? Der Lernprozess beginnt mit der Erkenntnis, dass Putins brutaler Angriffskrieg den seit Jahren schwelenden ordnungspolitischen Konflikt zwischen den autokratischen Regimen in Russland (und letztlich auch China) und der demokratischen Welt schonungslos offengelegt hat. Der künftige Weg für Westeuropa und auch insbesondere für uns in Deutschland ist somit eigentlich klar: Die derzeit intensiven Bemühungen, Russland, China und Indien wirtschafts- und machtpolitisch noch mehr für sich zu gewinnen, zwingen die westeuropäischen Demokratien, ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen aggressiver und konsequenter zu vertreten. Das gilt insbesondere für alle Lieferketten und die Exportnation Deutschland. Afghanistan zeigt, dass der Werte basierte Missionsgeist unserer Außenpolitik zwingend durch eine neue mehr auf wirtschaftliche Interessen gepolte Realpolitik ersetzt werden muss.

Russland, China und die Länder in deren Einflusszone haben kein Interesse daran, unsere demokratischen Werte zu übernehmen. Uns nahe stehende Länder wie die Ukraine werden von so einer Politik nur profitieren. Wir sind zudem gut beraten, den wiederbelebten wirtschaftlichen, politischen und militärischen Schulterschluss zu den USA zu hegen und zu pflegen, auch wenn uns vieles jenseits des Atlantiks nicht gefällt. Das militärische und wirtschaftliche Abschreckungspotenzial der USA gibt uns die notwendige Zeit, die europäische Einheit und unsere Verteidigungsfähigkeit auszubauen. Deutschland muss jetzt in Sachen Verteidigungsfähigkeit liefern, koste es, was es wolle. Diese neue Realpolitik schützt unseren Wohlstand, unsere Demokratie und unsere Freiheit effektiver. Sie erlaubt es uns letztlich, unsere demokratischen Werte auch zu leben. Mehr als bedrückend bleibt, dass es eines verbrecherischen Krieges bedurfte, um diese Lehren zu ziehen.

Dr. Andreas Mayer

Dachau

Bund warnt vor Gas- Engpass; Titelseite 31. März

Ein Krieg in der Ukraine war absehbar und hätte mit allen Mitteln verhindert werden müssen. Jetzt als Protest das Gas aus Russland zu diskreditieren, ist absoluter Blödsinn und hilft niemand. Wie lange will man das durchhalten? Die Abhängigkeit von Gas aus Russland für Haushalte und Industrie ist sicher allen bekannt.

Was viele aber nicht wissen, ist, dass unser Strom auch zu 26 Prozent aus Gas hergestellt wird. Das bedeutet, es wird nicht nur in der Wohnung von 20 Millionen Bundeshaushalten kalt, sondern auch in 25 Prozent dunkel, weil auch der Strom weg ist. Für die Wirtschaft und Industrie bedeutet das ein klares Aus und den Massenverlust von Arbeitsplätzen. Das führt dann in eine Regierungskrise und zu Neuwahlen. Eine Sanktion also, die uns Bundesbürger trifft, aber nicht Russland, ist nicht nur sinnlos, sondern auch politischer Selbstmord! Ergo, es muss verhandelt werden, und das Gas muss weiter fließen.

Bernhard Heidl

Miesbach

Georg Anastasiadis: Deutscher Egoismus getarnt als Mitgefühl; Kommentar, Folgen des Überfalls auf die Ukraine; Leserforum 22. März

Den zutreffenden Kommentar sollten die Putin-Versteher und Bedenkenträger gegenüber allzu harschen westlichen Reaktionen auf Putins Vernichtungskrieg genau lesen. Tatsächlich hat Putin nicht nur die Ukraine überfallen, sondern Europa und damit auch Deutschland.

Sein verbrecherischer Krieg richtet sich nämlich auch gegen die seit dem Ende des Kalten Kriegs bestehende europäische Friedensordnung, zu der nicht nur die Respektierung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten, sondern auch Freiheit und Demokratie gehören. Es sind die Ukrainer, die dieses Europa mit dem Einsatz von allem, was sie haben, verteidigen gegen ein Russland, das Europa offenbar wieder ins 17. oder 18. Jahrhundert zurückwerfen will.

Angesichts der immer noch vorhandenen deutschen Zurückhaltung, die Ukraine in ihrem Überlebenskampf ohne Wenn und Aber uneingeschränkt zu unterstützen, sei gesagt, dass unser ständiges Mantra „Nie wieder“ hohl ist, denn jetzt ist wieder! Uneingeschränkte Unterstützung beinhaltet daher nicht nur humanitäre Hilfe, sondern vor allem auch einen kompletten Stopp von russischen Öl- und Gaseinfuhren sowie militärische Unterstützung. Und was Letzteres angeht, so ist es auch nicht angeraten, dass die Bundesregierung bei jeder Gelegenheit versichert, dass der Westen militärisch nicht in den Krieg in der Ukraine eingreifen wird, denn das gibt Putin doch nur die Gewissheit, sein Mordwerk ungehindert fortsetzen zu können. Sollte sich Deutschland nicht uneingeschränkt zur Ukraine bekennen, dann könnte es neben Russland, das aus der Ukraine nicht mehr heil herauskommen wird, einer der großen Verlierer von Putins Vernichtungskrieg sein.

James Siever

München

Es könnte sich in der Summe ein Erfolg von Wirtschaftssanktionen, UN-Ächtung, Waffenlieferungen und jetzt auch Nato-Drohung abzeichnen. Die Leidens- und Zerstörungsbilder schreien nach Beendigung des Überfalls! Amerikas Präsident Biden hat nun selbst mit Bundeskanzler Scholz, Präsident Macron, Premier Johnson und Präsident Draghi telefoniert. Er ist mit den führenden Nato-Verbündeten zusammengetroffen. Damit wird größtmöglicher Druck, der ohne militärisches Eingreifen von außen auskommt, auf den Aggressor Putin ausgeübt. Der russische Präsident nimmt die Macht der EU alleine noch nicht für voll, respektiert aber sehr die Weltmacht Amerika und deren überlegene Waffengewalt, wenn unter dieser Führung die Nato stark auftritt.

So könnte die hochbrisante Situation für die Existenz Europas durch Vernunft, ohne den von Putin angedeuteten Waffengang mit „allen Mitteln“, entschärft werden. Bestehen bleibt dann noch das Dunkelfeld über die folgenden Abmachungen zum russischen Rückzug, ohne dass der Autokrat Putin „sein Gesicht verliert“. Er wird wohl stur auf Gebietsabtretungen der Ukraine mit russischstämmigen Mehrheiten beharren. Würde dazu Präsident Selenskyj bereit sein? Russland könnte wieder an Renommee gewinnen, wenn es die Umstellung auf Demokratie schaffte.

Dr. Friedrich Wambsganz

Uffing



Ein Importstopp von fossiler Energie wird Putin nicht davon abhalten, den Krieg in der Ukraine so lange fortzuführen, bis er seine Ziele erreicht hat. Das geforderte „Opfer“ bringt also nichts außer erheblichen Schaden für die Wirtschaft und die Bevölkerung. Nur um moralisch in der Weltöffentlichkeit gut dazustehen, ist der Preis zu hoch, vor allem weil das Opfer nicht zielführend ist. Unterbrochene Lieferketten, leere Regale in den Supermärkten, anwachsende Arbeitslosenzahlen, kalte Wohnungen und stillgelegte Produktionsstätten helfen der Ukraine nicht. Was wir tun können und sollen, ist den Geflüchteten helfen. Die Aufgabe ist gewaltig, und wir können es schaffen. Aber nicht vor dem Hintergrund einer Mangelwirtschaft. Ansonsten wird die Hilfsbereitschaft schnell enden. Und dann ist niemandem geholfen.

Ernst Siebeneicher-Hellwig

Dachau