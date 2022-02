Kritik an Baerbocks Berufung von Greenpeace-Aktivistin

Teilen

Pikante Personalie; Politik 9. Februar

Wieder einmal zeigt uns Frau Annalena Baerbock, welche Macht sie hat und dass sie diese auch benutzt. Die Meinungen anderer sind ihr egal. Die Heimlichkeit ist ihre Stärke! Ich hoffe, dass sie das in vier Jahren bei der nächsten Wahl begreift. Solange muss Deutschland wohl den Rasenmäher ertragen.

Ingeborg Deubler

Unterhaching

„Wie gewonnen, so zerronnen“. Wenn nun bereits eine US-Bürgerin und Greenpeace-Aktivistin als Ministerialbeamtin tätig werden muss, wirft das ein bezeichnendes Licht auf diese Partei. Offensichtlich gibt es in dieser Partei keine fähigen Leute, ein Ministerium zu leiten? Nun also Aktivisten und Lobbyisten in Deutschlands Ministerien. Eine tolle Idee!

Heimo Kandler

Wartenberg

Es ist höchst ungewöhnlich, dass für ein Amt innerhalb unserer Regierung die Außenministerin mit Frau Jennifer Morgan eine Ausländerin einstellen und sogar verbeamten will, die sich als Lobbyistin hervorgetan hat. Dazu muss die Dame zunächst die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben, was vermutlich im Eiltempo ohne Erfüllung der sonst üblichen Voraussetzungen durchgezogen wird. Ob die Dame wohl wenigstens der deutschen Sprache mächtig ist? Ich habe einen Freund, der ist Franzose. Seine Eltern sind mit ihm kurz nach der Geburt nach Deutschland übersiedelt. Er hat hier den Kindergarten, die Volksschule und das Gymnasium besucht und anschließend am Karlsruher Institut für Technologie (früher TU) bis zum Vordiplom studiert. Dann wechselte er für drei Jahre zum weiteren Studium nach Graz und kam nach bestandener Diplomprüfung nach Deutschland zurück. Als er dann nach zwei Jahren als Angestellter im Staatsdienst um die deutsche Staatsbürgerschaft nachsuchte, erhielt er die Auskunft, er sei noch nicht lange genug in Deutschland, er müsse erst wieder fünf Jahre in Deutschland leben, bevor er die Staatsbürgerschaft erhalten könne.

Ergo: Man muss politische Freunde haben oder Eiskunstläuferin oder Fußballer sein, dann geht alles ohne Probleme.

Dipl.-Ing. Ekkehard Körner

Zell