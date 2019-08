Leserbriefe

Nadja Hoffmann: Kampf um Kübel, München 9. August

So, so, Blumenkübel aufstellen ist also „unerlaubte Sondernutzung“, auch für Schilder von Läden, genauso für Tische und Stühle von Cafés und Restaurants muss eine Gebühr für Sondernutzung gezahlt werden. Aber die E-Roller dürfen genauso wie die Leihräder in beliebiger Anzahl im Stadtgebiet rumstehen, auch mitten auf den Gehsteigen, wo sehbehinderte Menschen darüber fallen. Das verstehe, wer will!

Brigitte Wagner

Unterschleißheim