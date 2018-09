Zufriedene Kühe im Stall

Leserbrief einer Bäuerin zur Tierhaltung

Gefährdete Ökowüsten;Leserforum 1./2. September

Sehr geehrter Herr Alexander Bauer, nachdem ich meinen 30 Kühe im Anbindestall gemolken und gut versorgt hatte, ist mir mein verdientes Frühstück im Halse stecken geblieben. Ich denke sie haben von unserer täglichen Arbeit mit und um unsere Kühe null Ahnung. Wann haben sie jemals einen Kuhstall von innen gesehen und sich mit einer meiner Kolleginnen oder Kollegen unterhalten? Anbindehaltung ist ein Auslaufmodell, keine Frage, aber es ist auch keine Folterhaltung. Außerdem stand das Tierwohl und die Umsetzung dieses in den Ställen noch nie so stark im Fokus bei den Landwirten wie jetzt. Unsere Jugend wird dahingehend sehr gut ausgebildet und setzt das auch um. Darum ist die Lokalität des Einkaufes richtig und wichtig, denn ein persönliches Bild oder Gespräch mit den Landwirten hat schon viele unsinnige Wahrheiten an Licht gebracht. Ich weiß nicht ob meine Kühe glücklich sind, aber dass bin ich auch nicht immer. Zufriedenheit strahlen sie aus, sonst würden sie keine Milch geben und keine Kälber bekommen. Ein glänzendes Fell haben sie übrigens auch und mit mir gehen sie auch sehr liebevoll um. Natürlich haben sie auch soziale Kontakte, denn sie liegen oder stehen ja nebeneinander, lecken sich gerne gegenseitig den Kopf oder kommunizieren auf eine andere Art mit einander. Die Ketten und Halsbänder sind nicht so kurz, wie sie denken. Leider bezieht sich ihr Meinung nur auf uns Landwirte. Haben sie schon mal eine Katze oder einen Hund in München gefragt, ob er zufrieden oder gar glücklich ist? Leider wäre es zu lange, Ihnen auch noch meine Meinung über die Haltung von sogenannten Haustieren zu schreiben. Unsre Tiere sind Nutztiere, aber sie nützen uns nur etwas, wenn wir sie gut behandeln. Bei den meisten Landwirten kommen ihre Tiere immer an erster Stelle und sie selber an zweiter. Meine Kühe sind meine Mitarbeiterinnen und nur wenn das gut funktioniert, haben wir beide was davon. Darum verbiete ich mir im Namen aller meiner Berufskollegen solche ein Verunglimpfung unseres Berufsstandes.

Übrigens unsere Junior macht weiter und die Pläne eines Laufstalles für exakt die gleiche Kuhzahl ist schon fertig und ich freue mich sehr darauf, denn dann muss ich nicht jeden Tag vor meinen Damen 120 Kniebeugen machen.

Ingeborg Hofstetter

Ortsbäuerinn von Mintraching