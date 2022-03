Kumpanei mit Putin

Teilen

Schröder hält an Posten fest; Titelseite; 25. Februar; Mike Schier: Ein Altkanzler schafft sich ab; Kommentar 2. März

Sehr geehrter Herr Schröder, ich wünsche Ihnen wirklich Gesundheit und ein langes Leben. Gehen Sie aber bitte für immer zu Ihrem Freund Putin ohne Büro und vom deutschen Steuerzahler finanzierte Angestellte. Herr Putin wird in seinem riesigen Reich schon ein Plätzchen für Sie haben. Sie sind eine Schande für Deutschland! Basta!

Dr. med. Franz Josef Modlmair

Eching

Wie kann es sich Altkanzler Schröder leisten, weiterhin von einem Kriegsverbrecher Geld anzunehmen? Putin wird sich als weltweit Geächteter kaum mehr irgendwo sehen lassen können. Herr Schröder wird das gleiche Schicksal in Deutschland erfahren. Dass er zusätzlich vom Steuerzahler 6500 Euro monatlich Bezüge und etwa 400 000 Euro für Büro und Personal erhält, schlägt dem Fass den Boden aus. Wenn er nur etwas Anstand hat, muss er seine Kumpanei mit Putin beenden und seine lukrativen Posten bei russischen Staatsfirmen zurückgeben. Aber Herr Schröder hat das Feingefühl und den Realitätssinn genauso verloren wie sein Mentor.

Toni Meier

Glonn

Es bringt doch gar nichts, dass man Personen, die Wladimir Putin nahestehen, „degradiert“ (zum Beispiel auch Anna Netrebko). Altkanzler Schröder könnte als Vermittler auftreten, man sollte endlich Vernunft walten lassen und Freunde Putins nicht verurteilen. In der jetzigen Situation ist menschliche Größe und Klugheit angesagt, Schröder könnte dazu absolut beitragen und eine Verbindung schaffen, die noch mehr Leid und Naturzerstörung stoppt.

Carola Gilda Knopf

Grünwald

Warum hat bis heute keiner in der SPD den Mut, den Altkanzler Schröder aus der Partei zu eliminieren. Bisher hat er nicht erkennen lassen, dass er seine Ämter in Russland niederlegt. Ich finde es unerträglich, dass ein ehemaliger Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sich so verhält. Der russische Dirigent aus München wurde auch suspendiert, weil er sich nicht von Putin distanziert. Warum geht das bei Schröder nicht? Das kann man nicht nachvollziehen.

Doris Dorsch

Weilheim