Längst überfälliger Schritt

Rolf Obertreis: EZB erhöht Zinsen und stützt Schuldenländer; Wirtschaft 22. Juli

Der Schritt war im Hinblick auf die hohe Inflationsrate längst überfällig. Aber reicht es aus, die Preisentwicklung einzudämmen? Die Prognosen, was auf die Wirtschaft und den Verbraucher zukommt, überschatten die Zinswende. Zudem macht sich die EZB Sorgen, wie die hoch verschuldeten EU-Länder die Zinserhöhung verkraften können, die ohnehin mit der Refinanzierung ihrer Staatsanleihen zu kämpfen haben. Aber eben diesen Staaten, die schon bald zwei Jahrzehnte im Sauerstoffzelt der EU und der großen Zuwendung durch die Europäische Zentralbank immer noch am Tropf hängen, sollte unmissverständlich erklärt werden, dass sie ihren Staatshaushalt in Ordnung bringen müssen. Erst wenn sie die Liquidität erreicht haben, kann man sie in eine finanzielle Reha empfehlen.

Bemerkenswert: Als Begründung für den großen Zinsschnitt führt Lagarde auch den schwachen Euro an, der zuletzt zum Dollar unter die Parität gerutscht war. Der starke Dollar hat die EZB unter Druck gesetzt, heißt es in dem Artikel. In der Realität schwer zu glauben. Denn auch die USA hatte mit einer Inflationsrate von 9,1 Prozent zu kämpfen. Da kann doch von einem starken Dollar nicht die Rede sein. Aber hervorzuheben ist, dass die US-Notenbank den Leitzins auf 2,5 Prozent angehoben hat und damit ein wichtiges Signal in ihrer Geldpolitik gesetzt hat.

Eugen Simbeck

Wolfratshausen-Waldram