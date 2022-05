Lärm ist Lärm, und Gestank ist Gestank

Teilen

Der Hahnenschrei gesetzlich geschützt; Bayern 12. Mai

Da wollen es sich die Freien Wähler mit Florian Streibl aber einfach machen: Ortsübliche Geräusche und Gerüche des ländlichen Raums sollen im Gesetz verankert werden. So wird Streitigkeiten vorgebeugt, und der Verursacher kann machen, was er will, er bekommt immer Recht.

Sicher gibt es auch absurde Klagen, und es ist schwer nachzuvollziehen, dass der Duft von frischen Brezn unangenehm sein könnte. Aber Lärm ist Lärm, und Gestank ist Gestank. Und da Stadt und Land immer mehr zusammenwachsen und viele Menschen aus Kostengründen von der Stadt aufs Land ziehen müssen, können bisher als normal geltende Dinge heute nicht mehr hingenommen werden. Dazu gehören eben auch der Hahn, der jeden Morgen um 4.30 Uhr kräht, Kuhglocken, die einem die Nachtruhe rauben, und auch das Geläute von Kirchgenlocken.

Wird Odel ausgefahren, bedeutet das, dass man den Gestank für eine Woche nicht mehr aus der Wohnung bekommt, und wenn man Glück hat und es rechtzeitig mitbekommt, lässt sich noch die frisch gewaschene Wäsche vom Balkon retten. Die Möglichkeit, sich gegen solche Belästigungen zu wehren, muss nach wie vor gegeben bleiben.

Ein Motorradfahrer hat mir kürzlich gesagt, er liebt den Sound seiner Maschine, und er kann gar nicht verstehen, dass dieses wunderbare Geräusch als Lärm bezeichnet wird. Gerade am Sudelfeld hat Motorradfahren Tradition, gehört somit zu unserem Selbstverständnis und in Streibls Sinne zum Kulturgut „Sinneserbe“, das es zu bewahren gilt.

Friedl G. Lorenzi

Miesbach