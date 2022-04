Lauter Kannibalen

Unkorrekte Sprache

Verehrte Leserinnen und Leser! Ich möchte auf diesem Wege mein Entsetzen über das diskriminierende und menschenverachtende Gebaren von so manchen unter uns kundtun. Ich habe immer geglaubt, dass Kannibalismus in diesem unseren Lande längst verboten ist, aber anscheinend mißachtet dies eine große Anzahl un- serer Mitmenschen und -menschinnen. Wie wäre es sonst möglich, dass Amerikaner, Hamburger, Berliner, Frankfurter, Wiener, Regensburger, Pfälzer und Krakauer zum Verzehr angeboten werden! Auch zu Geräuchertem und Geselchten verarbeitete und zu Brot verbackene Bauern kann man käuflich erwerben. In einem Metzgerladen traf mich kürzlich fast der Schlag, ja, ich traute meinen Ohren nicht, als da plötzlich ein schon recht betagter Mann in herrlich unverfälschtem Altbayerisch einen „Nägabeidl“ orderte, und, was mich furchtbar entsetzte, von der jungen und adretten Metzgereifachverkäuferin auch bekam! Und in einem Wirtshaus bestellte ein hiesiger Indigener eine „Nägamaß“, die ihm von der flotten Kellnerin auch kredenzt wurde. Ja wo samma denn, ha! Aber auch anderswo herrschen nach wie vor untragbare Zustände. In Trier wurde die „Porta Nigra“ immer noch nicht umbenannt, die Schuhcreme „Nigrin“ gibt es auch immer noch, der Begriff „negroid“ geistert auch noch nach wie vor durch die Lande. Die Staaten „Niger“ und „Nigeria“ soll- ten sich endlich umbenennen, ebenso müßte natürlich auch der Fluß „Niger“ einen anderen Namen bekommen. Manche unserer Landsleute und Landsleutinnen haben es anscheinend noch nicht mitbekommen, dass „Negerküsse“ und „Mohrenköpfe“ längst auf dem Index stehen und nun unter „Schaumküsse“ zu firmieren haben.

Das von Alexandra gesungene Lied „Zigeunerjunge“ darf natürlich auch nicht mehr gespielt werden (Rassismus!), Franz Lehars „Zigeunerliebe“ muss von den Spielplänen verschwinden, auf den Speisekarten haben Gerichte wie „Zigeunerschnitzel“ und „Zigeunerbraten“ nichts mehr zu suchen und der schlimmen „Zigeunersauce“ wurde ja Gott sei Dank schon der Garaus gemacht. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich vor einigen Jahrzehnten schuldig gemacht habe, indem ich unschuldigen Kindlein „die 10 kleinen Negerlein“ vorgelesen habe. Gott sei Dank haben diese keine bleibenden Schäden davongetragen! Zu hinterfragen wäre auch, ob es noch duldbar ist, „Mohrrüben“ (wir Bayern sagen „Geijweruam“ dazu) zu verkaufen. Und auch der alte Spruch „der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehn“ sollte tunlichst nicht mehr in den Mund genommen werden. Unglaublicherweise gibt es auch immer noch „Mohrenapotheken“, „Mohrengassen“ und Wirtschaften mit dem Namen „Zu den drei Mohren“ usw. Mancherorts hat man Kaspar, den „Mohr“, von den Heiligen Drei Königen folgsam und pflichtgemäß ausgeschlossen, ein geschwärztes Kindergesicht darf es also nicht mehr geben, denn der „Mohr“ ist ja nun eine „Persona non grata“. Obwohl: ist das nicht auch schon wieder Rassismus? Ja, liebe Leute, es gibt noch viel zu tun, packen wir’s an!

Gustl Bauer

Hausham