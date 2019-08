Arme Füchse

Leserbriefe

Fuchs ist erlegt;Bayern 13. August

Da streift ein Fuchs durch die Gegend, die wahrscheinlich schon seit vielen Jahren zu seinem Revier gehört, auf der Suche nach Futter. Er hält das, was in dem Zelt ist, irrtümlich für Beute und beißt rein. Großer Schreck für alle, aber was hat der Fuchs eigentlich getan, er hat das Kind gebissen, nicht gefressen, was er anatomisch auch nicht kann. Eine Lebendfalle wird aufgestellt, der erste Fuchs, der reingeht, erschossen. Jeder hat, was er will, der Jäger hat mal wieder schießen dürfen, die Mutter hat kein Monster mehr im Garten, nur der Fuchs hat, nach der Panik in der Falle, kein Leben mehr, eigentlich hat er nur Hunger. War das die einzige Möglichkeit, wieder mal? Füchse haben keinerlei Rechte, immer und zu jeder Zeit darf auf sie geschossen werden, oder noch Schlimmeres. Ich wünsche den Beteiligten, dass ihnen dieses Füchschen jede Nacht im Traum erscheint.

Elke Weiglmeier

Peiting