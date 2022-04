Lebendige Kirche statt Drohbotschaft

Leoni Billina: Die Mutmacher von Sankt Max, Gespräch mit Stephan Maria Alof und Rainer Maria Schießler; München 1. April, Paolo Slongo: Probleme mit christlicher Bekehrung; Leserforum 7. April

Was bringt Sie dazu, so auf Pfarrer Schießler, seine Kirche und Einstellungen zu einer lebenden und lebendigen Kirche vorzugehen. Seine Messen sind voll. Da schauen sie mal in andere Sonntagsmessen, die auf herkömmliche Art gehalten werden. Man würde auch mehr Kinder in die Kirche bekommen, wenn nicht pausenlos von Schuld, Bereuen, Sünde, Tod Christi etc die Rede wäre. Ich finde auch die Kreuze mit dem Corpus in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht, in einer Zeit, in der überall Krieg herrscht. Kinder sollten auch in der Kirche lachen dürfen, tanzen, singen. Was mir wichtig ist, es sollten die Grundwerte vermittelt werden- Achtsamkeit, Liebe, Verzeihen, Hilfsbereitschaft usw. Es sollte mehr Pfarrer Schießler geben, die auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Ich bewundere diesen Mann, wegen seines Tiefgangs, aber auch wegen seines Humors. Das ist momentan in dieser Zeit das beste Heilmittel. Das wäre auch im Sinne Jesus.

Monika Brunner

Miesbach

Ich finde es immer wieder interessant, dass es heute immer noch Menschen gibt, die das Wort Evangelium mit „Drohbotschaft“ übersetzen. Dabei bedeutet das Wort doch frohe Botschaft. Und wie soll denn diese Botschaft mit der völlig überkommenen Botschaft „Wenn Du nicht tust, was ich mir vorstelle, wird das Böse enden“ verkündet werden? Wie soll man Menschen davon überzeugen, dass Gott alle Menschen liebt, egal wie sie sind, wenn man ständig droht?

Sehr geehrter Herr Slongo, unterhalten sie sich mal mit Menschen auf dem Land, die früher Kirche erlebt haben. Die meisten erzählen, dass sie als Kinder vom Pfarrer im Unterricht abgewatscht wurden oder mit dem sogenannten Datznstecka geschlagen wurden oft aus nichtigem Anlass. Um den Kindern den Glauben einzuprügeln. Oder heute alte Erwachsene erzählen, wie die Kirchengemeinde vom Pfarrer durch die Predigt abgekanzelt wurde in der heiligen Messe.

Die Auswirkungen kann man heute noch spüren – viele Menschen haben sich deswegen von der Kirche abgewendet. Hat nicht Jesus selbst teilweise unkonventionell den Glauben verkündet? Hat er nur in den Synagogen gepredigt? Nein, auch im Freien (siehe Bergpredigt) und mit liebevollen Worten. Hat er nicht selbst verkündet, Gott ist die Liebe? Habe ich diese Botschaft so falsch verstanden? Dank an Pfarrer Schießler und die Leute um ihn herum. Ich denke, er hat mehr von der Botschaft verinnerlicht, als Herr Slongo dies je verstehen wird.

Jakob Seemüller

Weichs