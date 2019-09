Schlechte Bedarfsplanung

Leserbriefe

Dominik Göttler: Vor jeder Klasse wird ein Lehrer stehen; Bayern 6. September

Alle Jahre wieder … Es ist fast schon eine bayrische Tradition geworden, dass jeder Kultusminister zu Beginn eines Schuljahres mit wohlgewählten Worten und Phrasen gebetsmühlenartig das offenkundige Defizit in der Lehrerversorgung zu beschönigen hat. Mahnungen und Hinweise der echten Fachleute aus den Verbänden auf die unzureichende Lehrerversorgung an den Grund- und Mittelschulen ignoriert das Ministerium seit Jahren ebenso wie aufgezeigte Lösungswege. Jeder, der sich ernsthaft mit Schule und dem damit verbundenen Personalwesen beschäftigt, weiß, dass es nicht der erste Schultag ist, auf den es ankommt. Das System ist seit Jahren marode, und das Jonglieren mit den Zahlen und Fakten zu Schuljahresbeginn erinnert eher an geschicktes Hütchenspiel als an souveräne Politik. Es werden bereits innerhalb kürzester Zeit wieder die ohnehin nur minimalst bereitgestellten Vertretungsreserven erschöpft sein, und die im System verbleibenden Kräfte werden dieses Defizit wieder mit einem enormen Mehraufwand auffangen müssen.

Mit den Maßnahmen, die den Schulen dann noch zur „Unterrichtsversorgung“ in Form von fachfremden Vertretungsstunden, Doppelführungen, Klassenaufteilung oder Zusammenlegungen zur Verfügung stehen, wird die angestrebte hohe Unterrichtsqualität ebenso wenig erreicht werden können wie durch die Einstellung von Lehramtsstudenten, Reaktivierung von Pensionisten oder die Akquise von „Drittkräften“ ohne Lehrerausbildung. Bildung ist das höchste und wertvollste Gut, das eine Gesellschaft ihren Kindern schenken kann. Dafür braucht es aber ehrliche Analysen, den festen Willen der Verantwortlichen zur Veränderung und sinnvolle Maßnahmen, die die Situation spürbar verbessern. Mit Schönfärberei und permanenter Ignoranz ist niemandem geholfen – am wenigsten den Kindern.

Jochen Fischer

BLLV Kreisverband Miesbach

Es wundert einen schon, dass man (unsere Kinder kamen von 30 Jahren in die Schule) immer wieder zum Schuljahresanfang diese Überschrift („Wir haben großen Personalbedarf“) lesen muss! Wir sind ehemalige Selbstständige und hätten uns gefreut, wenn wir die nächsten sechs Jahre nur annähernd die Zahlen über den Bedarf von Aufträgen gewusst hätten.

Die Kinder in Bayern und Deutschland kommen in der Regel sechs Jahre vor ihrem Schuleintritt in einem Krankenhaus/eventuell zuhause zur Welt und werden dann vorschriftsmäßig in einem ortsansässigen Standesamt registriert. Die Ausbildung eines Grundschullehrers dauert in der Regel genauso lange. Zieht man jetzt noch einen eventuellen Zuzug und die Abgänge von Lehrern, die in Pension gehen, von den Zahlen der zu erwartenden Schüler ab, kommt man gut gerechnet auf fünf Prozent Unsicherheit, denke ich, was den benötigten Bedarf an Lehrern angeht. Ich möchte aber gerne zehn Prozent zugrunde legen und frage mich dann, wie kann es sein, wenn ich 90 Prozent des wahrscheinlichen Bedarfs für die nächsten sechs Jahre voraussagen kann, dass es nicht möglich ist, genügend Lehrer am ersten Schultag zur Verfügung zu stellen. Jetzt lesen wir, dass auch für unseren Enkel in den nächsten Jahren wahrscheinlich die nötigen Lehrkräfte fehlen. Kann mir das irgendjemand erklären, denn ich kapiere diese Art der Planung schon seit 30 Jahren nicht?

Heidi Welzmüller

Wielenbach