Leserbriefe

Wen betrifft die CO2-Steuer?; Leserforum 2. Mai;CDU beerdigt CO2-Steuer; Titelseite 4./5. Mai

Bravo zum Leserbrief von Christian Freuer! Er bringt stichhaltige Argumente zur unsäglichen monatelangen Diskussion um den angeblichen Klimawandelverursacher CO2. Ganze Lehrstühle schließen sich aus Political-Correctness-Gründen einer opportunistischen, karrieresichernden These an, die durch nichts zu beweisen ist. Das soll wissenschaftliches Arbeiten sein? Da lobe ich mir das solide Handwerk, das wenigstens grundehrlich bodenständige materielle Gebrauchsgüter schafft.

Hedi Fliegner

Steingaden

Wie beruhigend zu lesen, dass nun nach der CSU auch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer Einsicht zeigt und die von ihr geführte CDU künftig gegen eine CO2-Steuer zum Klimaschutz positionieren will. Mit ihrer Entscheidung könnte vielleicht und hoffentlich die längst überhitze Hysterie in der Klimadebatte voller Ungewissheiten, aber mit immer neuen Einfällen ohne wissenschaftlich belastbare Grundlagen um einen Gang zurückgefahren werden. Leider haben wir zum Thema „Klimawandel“ und dessen „vermutete“ Verursachungen, auch unter Einschaltung unserer Kinder und Jugendlichen, mittlerweile eine Diskussionskultur erreicht, in der es opportun zu sein scheint, möglichst jede Woche oder jeden Monat erneut eine Sau durch das Dorf zu jagen. Dabei kommen weder die Konstrukteure immer neuer Formulierungen für ihre Parteien bzw. deren Programme noch die öffentlichen Kommentatoren der vermeintlich neuesten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen mit ihrer Arbeit nach. Mehr fundierte Sachkunde mit nachhaltiger Belastbarkeit und ein gründlicheres Überlegen und Schlussfolgern wäre sicher zielführender, als ständig in eine erneute Hektik zu verfallen.

Reinhard Krohn

München