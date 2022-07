Biogas für den Winter

Von: Christian Vordemann

Franz Pauli: Energievergeudung; Leserforum 13. Juli



Warum werden alle Großkraftwerke an Flüssen gebaut w? Diese heizen zur Abwärme-Entsorgung gigantische Mengen Wasser auf, das dann ungenützt stromabwärts treibt. Bei jeder Energieumwandlung fällt eine Menge Wärme als Nebenprodukt an und diese kann eben nur bedingt genutzt werden. Jeder Kraftwerksbetreiber, ob groß oder klein, wird natürlich stets versuchen seine Produktion maximal wirtschaftlich zu nutzen. Aus diesem Grund verfügen eigentlich fast alle Biogasanlagen über ein den Gegebenheiten angepasstes Wärmenetz, um ihre Abwärme möglichst gut auszunutzen. Im Sommer bei 30° Außentemperatur ist nur leider die Nachfrage nach Wärme sehr bescheiden. Gerade in Zeiten von Energieknappheit vermisse ich die Befürworter der Biogas-Technik. Durch die Flexibilisierung (bedarfsgerechte Stromproduktion) der Anlagen kann Strom und Wärme jetzt erzeugt werden, wenn sie gebraucht wird. So sind Biogasanlagen die einzige erneuerbare Energiequelle die den Großteil ihrer Produktion in die kalten und dunklen Monate des Jahres verlagern kann. Die Heizkosten werden bis in den Winter hinein weiter steigen und so kommt es, dass sich wahrscheinlich viele Menschen, die am Wärmenetz einer Biogasanlage hängen, an jedem Hektar Mais erfreuen, der ihnen dann zu bezahlbarem Preis die Füße wärmt.



Sebastian Kronseder



Hinterbaumberg