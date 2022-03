LIEBE LESER

Ein Ziel hat Wladimir Putin erreicht: einen Platz in den Geschichtsbüchern. Mit Sicherheit wird er dort als ein Beispiel dafür stehen, welche Katastrophen ein Gewaltherrscher auslöst, der seine militärische Stärke im Inneren und Äußeren skrupellos entfesselt. Damit reiht er sich in eine fast endlos lange Schlange von Despoten und Aggressoren ein, die mit ihren Untaten über sich selber schon ein das Urteil gefällt haben.

So geht Geschichte auch über den russischen Diktator hinweg. Am Ende – und hoffentlich sehr bald – wird sich nämlich die Stärke der Freiheit, der Wahrheit und des Rechts durchsetzen. Irgendwann wird es sowohl auf dem Roten Platz in Moskau heißen „Es lebe ein freies und friedliches Russland“ wie auf dem Maidan in Kiew „Es lebe eine freie und friedliche Ukraine“, ohne dass dabei gegenseitige Feindschaft mitklingt. Denn warum sollen auch diese beiden Nationen nicht ausgesöhnt nebeneinander leben wie Frankreich und Deutschland Gott sei Dank schon seit über 75 Jahren?

Bernd Kreuels

Redaktion Leserbriefe