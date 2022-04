Scholz wird der schwächste Kanzler aller Zeiten werden

Von: Christian Vordemann

Georg Anastasiadis: Impfpflicht-Waterloo für die Ampel; Kommentar 8. April



Einmalig in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, dass ein Kandidat mit dem Stimmanteil seiner Partei von 25,7 Prozent zum deutschen Bundeskanzler gewählt wird. Als Finanzminister der letzten Regierung ist Olaf Scholz als hemmungsloser Schuldenmacher der Geschichte gescheitert, er war dabei auch in zahlreiche dubiose, bis heute unaufgeklärte Finanzskandale verstrickt.



Als erster Bürgermeister von Hamburg war er 2017 der politisch Verantwortliche des G20-Treffens, durch seine Beratungsresistenz wie bekannt, kläglich gescheitert, Scholz ist bisher in all seinen Ämtern gescheitert und hinterließ zudem nur Schulden, in den ersten Wochen nach ihrem Amtsantritt ist die Ampelregierung unter Scholz durch ihre Unentschlossenheit und Handlungsunfähigkeit die steigende Corona-Pandemie zu beherrschen, noch kläglicher gescheitert als die Merkel-Regierung, und das bis heute. Seit Beginn der Ukraine-Krise und Ausbruch des Krieges hat die Ampelregierung unter Scholz Deutschland sehr schlecht erscheinen lassen und nur lächerlich gemacht. Sie waren und sind ein unzuverlässiger Bündnispartner der Staatengemeinschaft. Die Fehlbesetzungen wichtiger Ministerien werden immer deutlicher. SPD, Grüne und FDP sind sich uneinig und zerstritten. Der Bundeskanzler ist unfähig, diese Regierung zum Wohle Deutschlands zu einigen und zu führen. Scholz war und ist bei gemeinsamen Sanktionen der Bündnispartner gegen Massenmörder Putin nicht berechenbar oder gar dagegen.



Sehr merkwürdig auch seine Zurückhaltung und schonender Umgang mit Putin unterstützenden Oligarchen sowie seinem Busenfreund Schröder. Der Ukraine-Krieg mit seiner Auswirkung hat Deutschland mit einer niedagewesenen Teuerungswelle überrannt, aber dem Staat dadurch zigmilliarden Steuermehreinnahmen eingebracht. Diese werden verteilt, aber nicht für Deutschland. Olaf Scholz wird der schwächste Kanzler aller Zeiten werden. Er wir uns alle ärmer machen.



Willi Wolf senior



Haar