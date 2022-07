Jahrelange Abschiebeangst ist menschenunwürdig

Von: Christian Vordemann

Marika Kosyk: Bleiberecht gewähren;

Hermann Bauer: Kein Bleiberecht; Leserforum 20. Juni + 4. Juli

Ob Frau Kosyk von Joachim Herrmann, der ja auch Integrations- und Sportminister ist (als verständnisvollen Menschen habe ich ihn 2020 beim TSV Unterföhring kennengelernt), eine Antwort auf ihr Schreiben bekommt? Ich schließe mich den vielen Arbeitgebern, Freunden, Helferkreisen, Leserbriefschreibern und Politikern an, die sich für ein legales Bleiberecht für nach fünf oder mehr Jahren gut integrierte Geduldete einsetzen. Ich hoffe, dass wir auch in Bayern Erfolg haben. An die, die auf Gesetzestreue pochen: Es gibt das Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar! Ein Leben mit ständiger Abschiebeangst seit Jahren ohne Zukunftsperspektive ist menschenunwürdig.

Ingrid Ebner



Unterföhring



Lieber Herr Bauer, die Geisteshaltung, die Ihrem Leserbrief zu entnehmen ist, befremdet mich zutiefst (drastischere Worte vermeide ich, da mein Leserbrief sonst keine Chance auf Abdruck hätte). Bei den Geschichten um bestens integrierte Asylbewerber, oftmals nach vielen Jahren der Duldung, sprich Ungewissheit über den weiteren Lebensweg, regt sich bei mir und erfreulicherweise der Mehrheit in unserem Land starke Empathie. Bei Ihnen scheint dagegen der Reflex „Die brauchen wir hier nicht, die gehören nicht hierher“ hochzukommen.



Zudem betonen Sie mehrfach, dass es einfach um das Einhalten von Recht und Gesetz gehe. Obwohl mein polizeiliches Führungszeugnis einwandfrei ist, stelle ich aktuelles Recht und Gesetz ständig infrage. Dies bestätigt auch der Wandel deutscher Gesetze – seinerzeit waren auch Hexenverbrennung, Kriminalisierung von Homosexuellen, Vergewaltigung in der Ehe, und vieles mehr rechtens, von den „Gesetzen“ im Zeitraum 1933 bis 1945 ganz zu schweigen. Ich bin froh um alle, die ihren kritischen Geist bewahren und Mitgefühl und Hilfe vor Paragrafen stellen.



Werner Fischer



Geretsried



Werter Herr Bauer, habe versucht, Ihren Unmut, der aus Ihren Zeilen spricht, zu verstehen. Es gelingt mir in diesem Fall nicht. Kein Mensch ist illegal und wer flieht schon ohne Not aus seiner Heimat? Meist sind es die Schleuser, die sich unerfüllbare Wohlstandsversprechen teuer bezahlen lassen. Und natürlich gibt es einige, die unser Sozialsystem schamlos ausnutzen und unsere Gesetze respektlos missachten.



Dagegen könnte sich ihre Wut richten und nicht gegen Bäcker, die froh sind, einen fleißigen Lehrling gefunden zu haben, der dann abgeschoben wird. Diese Menschen lassen sich nichts zuschulden kommen und gehen einer Arbeit nach, so sollten sie auch ein Bleiberecht bekommen. Dass wir – Sie, Herr Bauer, und ich – auf diesem Platz unserer Erde geboren sind, ist nicht unser Verdienst – es ist ein Privileg. Dafür bin ich dankbar. Bleiben Sie freundlich!



Ingrid Kammann



Hallbergmoos



Es ist eine Ungeheuerlichkeit, wenn Bauer behauptet, jeder „Gesetzestreue“ würde sich seinen Schlüssen anschließen müssen. Ich bin ein „Gesetzestreuer“ und Bürger dieses Landes und verwehre mich aufs Schärfste gegen sowohl seine Ausführungen als auch Erkenntnisse. Was legal oder illegal ist, ergibt das geschriebene Recht, im Streitfall das Richterrecht. Keinesfalls illegal ist per se Flucht, es ist ein Menschenrecht, unzerstörbar. In den mir in letzter Zeit bekannt gewordenen Fällen in der Region handelt es sich immer um Geduldete, deren unbefristete Duldung i.d.Regel durch Formfehler „verhindert“ wird. Formfehler können geheilt werden, wenn sie sachunerheblich sind, das wird im juristischen, auch verwaltungsrechtlichen Sinn, täglich gemacht. Allein, in Bayern wird jetzt ziemlich grundsätzlich, gegen den Antragsteller entschieden. Warum? Was ist leichter für einen Politiker, als Macht da zu demonstrieren, wo sich das Opfer nicht wehren kann. Wenn ich Politiker damit auch noch suggerieren kann, dass ich damit das Vaterland rette, umso besser. „Gib mir deine Stimme und ich vernichte deine Feinde“, Kuhhandel also. Dieses Spiel ist natürlich verlogen, und Wahltage sind Zahltage, irgendwann kapiert es jeder. Den „geschäftemachenden“ Unternehmern kann ich nur anraten, eine Interessengemeinschaft zu bilden. Macht gemeinsam politischen Druck. Zum Schreiber Bauer:



Es ist ziemlich sachunerheblich, ob er einen guten Zeitungsartikel als Gejammere empfindet und nicht mehr hören kann. Sonst ist er ja selbst gar nicht zimperlich, vor allem wenn er versucht eine „juristisch angereicherte“ Suppe zu verscherbeln, schmeckt nicht die Brühe, die Brocken drin sind übers Verfallsdatum hinaus.



Johann Augustin Mayr



Feldgeding