LIEBE LESERIN

Kolumne Leserforum

von Christian Vordemann schließen

Klara Greinwald schreibt (siehe rechts), dass das Meinungsbild auf den Leserbriefseiten zur gendergerechten Sprache sehr einseitig sei. Da kann ich ihr zustimmen, denn soweit ich mich erinnere, ist ihr Leserbrief erst der zweite in diesem Jahr, der das Gendern befürwortet, alle anderen Leser – die überwiegende Mehrheit –, die uns dazu schrieben, lehnen das ab.

Das liegt aber nicht an der von uns getroffenen Auswahl (wir haben fast alle Zuschriften zu dieser Debatte veröffentlicht, sofern nicht andere Gründe dagegen standen), sondern an der Mehrheitsmeinung unserer Leser, also auch der unserer Leserinnen. Der eine oder andere Kollege in der Redaktion wird womöglich Gendern befürworten. Die Redaktion ist ja kein monolithischer Meinungsblock. Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe