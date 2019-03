Leserbriefe

Elektromobilität: Das Kind mal wieder mit dem Bade ausgeschüttet;Leserforum 26. März

Ich kann Herrn Helmut Waldsinger nur voll zustimmen. Die Umstellung auf die Elektromobilität mit batteriebetriebenen Fahrzeugen führt nicht nur zu einem immensen Rohstoffverbrauch an Lithium und anderen seltenen Elementen, sondern auch zu einem unverantwortlichen umweltzerstörenden Eingriff in die Landschaft der Länder mit entsprechenden Vorkommen. Weiter stelle ich mir die Frage, wo die Vielzahl der von unserer Regierung angestrebten Elektrofahrzeuge ihre Batterien laden sollen? Dazu müsste ja beinahe an jedem Straßenparkplatz eine Ladesäule stehen, damit die Autofahrer nicht stundenlang in der Schlange vor den wenigen Ladesäulen warten müssen. Ich frage mich schon lange, warum unsere Stromversorgungsunternehmen nicht auf die Produktion von Wasserstoff setzen? Wasserstoff kann problemlos gelagert, transportiert oder zu einem gewissen Anteil auch ins Gasnetz eingespeist werden. Stromüberschuss aus konventioneller und regenerativer Erzeugung könnte dann ebenfalls zur Wasserstoffgewinnung durch Elektrolyse genutzt werden, statt ihn ans benachbarte Ausland billig zu verscherbeln und womöglich auch noch dafür zu zahlen, dass er abgenommen wird. Brennstoffzellenautos könnten ohne zu großen Aufwand an umgerüsteten Tankstellen betankt werden, und herkömmliche Verbrennungsmotoren könnten umgerüstet wie mit Gas sicher auch mit Wasserstoff betrieben werden.

Konrad Maierhofer Dipl. Ing. (FH)

Holzkirchen